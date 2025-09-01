El PP lamenta el balance de López Estrada y pide un cambio en Torrelavega Miguel Ángel Vargas llama al alcalde a «bajar a la realidad» y lamenta la ausencia de proyecto encaminados a «resolver los problemas de la ciudad»

Javier Gangoiti Torrelavega Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

Al PP no le ha gustado el balance que, pasado el ecuador de la legislatura, realiza el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el equipo de gobierno (PRC-PSOE) en general. Este lunes, el portavoz popular y diputado regional, Miguel Ángel Vargas, ha hecho una valoración de esta primera mitad de mandato completamente alejada de la óptica «triunfalista» de PRC y PSOE. «Su balance es cero, muy triste. Torrelavega merece un cambio de rumbo, un proyecto de ciudad. Otra legislatura en blanco», sintetizaba durante su intervención, lamentando la ausencia, opina, de proyectos municipales realmente útiles para crear empleo o lograr avances. Únicamente las iniciativas realizadas en colaboración con el Gobierno de Cantabria, opina, son las que estarían resultando realmente eficaces y beneficiosas para la ciudad en estos años. «Baje a la realidad», apelaba.

El diagnóstico de Vargas sobre la situación de Torrelavega y la inacción, opina, de este gobierno no ha sido positivo. «Más allá de subidas de impuestos y malgastar el dinero, la ciudad no avanza. Los jóvenes no vienen a Torrelavega», ha declarado, citando también la situación de «abandono» del comercio y el «malestar» existente en los servicios públicos municipales en estos momentos. Siendo así, «el principal problema de la ciudad es el propio gobierno municipal» y un alcalde, ha dicho, que «no es consciente» del estado de Torrelavega.

Para demostrarlo, el concejal y diputado popular ha comparado los proyectos que se realizan en colaboración con el Gobierno regional y los que se ejecutan únicamente desde el Ayuntamiento: a un lado, proyectos de peso, entienden, como el impulso a las viviendas sociales o los aparcamientos disuasorios; al otro, obras «arrastradas» de otros mandatos como la Tecnoteca y el Hogar del Transeúnte, cuya actividad ilegal fue denunciada precisamente por el PP hace unas semanas. «Son proyectos que la gente no necesita», ha cargado Miguel Ángel Vargas, citando también iniciativas como el Museo del Hojaldre. «Son proyectos que la gente no necesita. Torrelavega necesita un proyecto de ciudad, medidas centradas en resolver los problemas de la ciudad», ha insistido.