El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz del PP de Torrelavega, Miguel Ángel Vargas, en el centro, toma la palabra durante un Pleno municipal. Luis Palomeque

El PP lamenta el balance de López Estrada y pide un cambio en Torrelavega

Miguel Ángel Vargas llama al alcalde a «bajar a la realidad» y lamenta la ausencia de proyecto encaminados a «resolver los problemas de la ciudad»

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:22

Al PP no le ha gustado el balance que, pasado el ecuador de la legislatura, realiza el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el equipo de gobierno (PRC-PSOE) en general. Este lunes, el portavoz popular y diputado regional, Miguel Ángel Vargas, ha hecho una valoración de esta primera mitad de mandato completamente alejada de la óptica «triunfalista» de PRC y PSOE. «Su balance es cero, muy triste. Torrelavega merece un cambio de rumbo, un proyecto de ciudad. Otra legislatura en blanco», sintetizaba durante su intervención, lamentando la ausencia, opina, de proyectos municipales realmente útiles para crear empleo o lograr avances. Únicamente las iniciativas realizadas en colaboración con el Gobierno de Cantabria, opina, son las que estarían resultando realmente eficaces y beneficiosas para la ciudad en estos años. «Baje a la realidad», apelaba.

El diagnóstico de Vargas sobre la situación de Torrelavega y la inacción, opina, de este gobierno no ha sido positivo. «Más allá de subidas de impuestos y malgastar el dinero, la ciudad no avanza. Los jóvenes no vienen a Torrelavega», ha declarado, citando también la situación de «abandono» del comercio y el «malestar» existente en los servicios públicos municipales en estos momentos. Siendo así, «el principal problema de la ciudad es el propio gobierno municipal» y un alcalde, ha dicho, que «no es consciente» del estado de Torrelavega.

Para demostrarlo, el concejal y diputado popular ha comparado los proyectos que se realizan en colaboración con el Gobierno regional y los que se ejecutan únicamente desde el Ayuntamiento: a un lado, proyectos de peso, entienden, como el impulso a las viviendas sociales o los aparcamientos disuasorios; al otro, obras «arrastradas» de otros mandatos como la Tecnoteca y el Hogar del Transeúnte, cuya actividad ilegal fue denunciada precisamente por el PP hace unas semanas. «Son proyectos que la gente no necesita», ha cargado Miguel Ángel Vargas, citando también iniciativas como el Museo del Hojaldre. «Son proyectos que la gente no necesita. Torrelavega necesita un proyecto de ciudad, medidas centradas en resolver los problemas de la ciudad», ha insistido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «A los turistas les recomendaría Cantabria en general, porque esta tierra no es solo Santander»
  2. 2

    Urbanismo autoriza apartamentos turísticos en suelo rústico como si fueran casas unifamiliares
  3. 3

    Suances, el embalse de Alsa y Santander
  4. 4

    Polémica por las fiestas de quita y pon
  5. 5

    Avanza la llegada de la alta velocidad a la capital campurriana
  6. 6

    «Una autocaravana tiene que poder aparcar como cualquier otro vehículo»
  7. 7

    Último día. Cantabria de fiesta para despedir el verano
  8. 8

    Las Guerras Cántabras de Los Corrales vencen a la lluvia y el público se rinde al desfile final
  9. 9

    Probamos el simulador de Peña Cabarga: «Es tan real que da hasta vértigo»
  10. 10

    El Ministerio apoyará el proyecto de Castro para reabrir el túnel minero que conectaba a Vizcaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PP lamenta el balance de López Estrada y pide un cambio en Torrelavega

El PP lamenta el balance de López Estrada y pide un cambio en Torrelavega