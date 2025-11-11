El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El PP propone «llenar de vida» el parking de La Carmencita

L.M.

Torrelavega

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:54

El Partido Popular de Torrelavega ha lanzado una propuesta para cambiar la imagen del aparcamiento en altura de La Carmencita, un espacio que, según la concejala Lucía Montes, podría convertirse en un ejemplo de integración entre funcionalidad y paisaje urbano. La idea, dijo, pasa por «llenar de vida y de color» una estructura que ahora mismo «resulta demasiado fría y poco acogedora».

Montes recordó que el edificio, hecho en hormigón prefabricado, ofrece una imagen «gris y dura» que no encaja con la Torrelavega que el PP defiende. «Cuando alguien llega a la ciudad, lo primero que ve debería transmitir lo que somos. Y ahora mismo, lo que se ve no lo hace», señaló con contundencia la edil.

La propuesta popular plantea incorporar jardines verticales, jardineras colgantes y especies vegetales autóctonas que no requieran apenas mantenimiento. «Este tipo de actuaciones embellecen, pero también tienen efectos reales: reducen la contaminación, suavizan las temperaturas y hacen que la ciudad se respire mejor y sea más agradable para todos», apuntó.

Además, el PP propone que el proyecto se desarrolle de la mano de paisajistas locales y de centros de Formación Profesional, para implicar a jóvenes y vecinos en el proceso. Montes pidió al equipo de gobierno que estudie la propuesta «con voluntad constructiva» y destacó que «no se trata solo de estética, sino de proyectar una ciudad más amable, más verde y más pensada para las personas».

