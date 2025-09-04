El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la plaza que rodea a la iglesia de San Román en Viérnoles. Luis Palomeque

El PP rechaza la reforma de la plaza de la Iglesia de Viérnoles por «innecesaria»

Miguel Ángel Vargas califica la actuación, valorada en más de 74.000 euros, como un «capricho del alcalde»

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:01

El PP de Torrelavega rechaza la reforma anunciada por el Ayuntamiento en la plaza de la Iglesia de Viérnoles, una actuación valorada en más de 74.000 euros y que los populares tildan de «innecesaria». Así lo han comunicado este jueves tanto el portavoz del grupo, Miguel Ángel Vargas, como el concejal Francisco Trueba, convencidos de que «hay otras prioridades» que deben ser atendidas en la pedanía. Mientras estas no se atienden, como lamenta, los vecinos se encuentran además con una obra «que nadie ha pedido» y que, lejos de mejorar la accesibilidad, «va a generar más problemas» en el vial colindante.

«Es un capricho del alcalde», ha definido Miguel Ángel Vargas, llamando al regidor a «solucionar los problemas» de los ciudadanos. Trueba, por su parte, ha enumerado otras actuaciones que considera más importantes para el conjunto de los residentes en la pedanía, como el arreglo de la fuente, del pavimento en algunas zonas o la sustitución del arbolado. Además, ha recordado que «no hay ni una sola placa nominativa de calles o barrios» en todo el pueblo.

