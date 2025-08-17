PRC y PSOE garantizan que financiar la obra del soterramiento de Torrelavega será «asumible»

PRC y PSOE defienden que la financiación del soterramiento de las vías en Torrelavega será asumible para el Ayuntamiento y no pondrá en riesgo ... las cuentas municipales. La Comisión de Hacienda ha dado luz verde tanto a la segunda adenda del convenio actual como al nuevo acuerdo que recoge la ejecución de las obras principales. Ambos documentos se someterán al Pleno de la Corporación en los próximos días para su aprobación.

El proyecto global, valorado en algo más de 138 millones de euros sin IVA, prevé soterrar 1,8 kilómetros de la línea de ancho métrico a su paso por la ciudad, construir una estación subterránea, un edificio de viajeros, un aparcamiento con más de 300 plazas y, en último término, urbanizar los terrenos que queden liberados. Se trata de una intervención llamada a cambiar la fisonomía de Torrelavega y a coser de una vez la fractura que provocó el tren hace más de un siglo.

La adenda aprobada modifica el convenio de 2018, que ya había sido retocado en 2021. El nuevo texto amplía su vigencia hasta diciembre de 2026 y excluye de su marco la urbanización y las obras principales, que pasan a recogerse en el nuevo convenio. De esta forma se asegura que puedan completarse actuaciones ya iniciadas, como la vía auxiliar o desvío provisional, indispensable para que el servicio ferroviario continúe operativo durante los años que dure la excavación del túnel urbano.

La vía auxiliar será clave para mantener el tráfico ferroviario durante las obras

El soterramiento y el aparcamiento subterráneo concentran 100 millones de euros

El Ayuntamiento subraya que el esfuerzo económico es proporcional a la transformación prevista

Ese desvío, cuya construcción avanza junto al río y la Ronda, cuenta con un presupuesto de casi seis millones de euros. Al Ayuntamiento le corresponde algo más de un millón, que abonará en tres anualidades entre 2024 y 2026. «Es la pieza clave que hace posible el soterramiento», recalcó el concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, al recordar que sin esa infraestructura paralela no sería posible mantener la circulación de trenes.

El nuevo convenio fija el reparto de la obra principal. Adif aportará la mitad del presupuesto; el Gobierno de Cantabria, un 30%; y el Ayuntamiento, el 20% restante. La parte municipal se traduce en 27,7 millones, que se pagarán en diez anualidades de 2,7 millones a partir de 2026 y hasta 2035. La ventaja, subraya el equipo de Gobierno, es que el Estado adelantará el importe total de la obra y el Consistorio solo tendrá que devolver su parte en esos plazos, sin intereses añadidos ni costes financieros.

«El esfuerzo económico es proporcional a la transformación que va a suponer para la ciudad», defendió el alcalde, Javier López Estrada. En la misma línea, Pérez Noriega apuntó que el calendario de pagos permitirá encajar la aportación en los presupuestos anuales sin comprometer el equilibrio general. Aun así, no descartó que en algún momento pueda ser necesario acudir a financiación bancaria para reforzar la tesorería, aunque recalcó que el marco pactado ofrece certidumbre.

Las cifras del proyecto se reparten de la siguiente manera: soterramiento y estación, algo más de 103 millones de euros; instalaciones de seguridad y comunicaciones, cerca de cinco; aparcamiento y colector de drenaje, unos 16; el edificio de viajeros, ocho; y la urbanización del entorno, cinco y medio. Es casi el doble de lo que se estimó en 2018, cuando se firmó el primer convenio, pero ahora se considera un presupuesto más realista para una obra de esta envergadura.

El calendario previsto fija el inicio de los trabajos principales en 2026 con un plazo aproximado de cuatro años. La urbanización de los terrenos liberados se abordará más tarde, entre 2031 y 2033. Desde la oposición ya se han advertido los riesgos que supone comprometer 2,7 millones al año durante una década. PRC y PSOE, sin embargo, subrayan que la oportunidad es única y que el soterramiento no puede aplazarse más. «Es un reto enorme, pero también una ocasión histórica para Torrelavega», concluyó López Estrada.