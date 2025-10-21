El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vista de la zona comercial de Ganzo.

Los promotores del proyecto Besaya H2 tramitan la ampliación del parque comercial de Ganzo

La actuación se proyecta en una parte de las fincas de Sniace que ya fueron compradas, una porción cercana al 2% y de uso exclusivamente comercial

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Los promotores del proyecto Besaya H2, Copsesa y RIC Energy, tramitan la ampliación del parque comercial existente en Ganzo (Torrelavega). La actuación se contempla en ... una parte de los terrenos comprados de la antigua Sniace, una porción cercana al 2% y cuyo utilidad es puramente comercial. El proyecto se encuentra en una fase inicial y, de momento, las empresas se encuentran tramitando los permisos necesarios para avanzar en el crecimiento de la zona comercial. Aún así, la inversión estimada, que ya se encuentra reflejada en el proyecto de urbanización de la zona, asciende a 2,8 millones de euros. Esto es, con todo, un presupuesto estimado a falta de la adjudicación del plan de obra definitivo. De hecho, podrían faltar cerca de dos o tres años hasta que los nuevos operadores estén abiertos al público.

