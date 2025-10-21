Los promotores del proyecto Besaya H2 tramitan la ampliación del parque comercial de Ganzo

Los promotores del proyecto Besaya H2, Copsesa y RIC Energy, tramitan la ampliación del parque comercial existente en Ganzo (Torrelavega). La actuación se contempla en ... una parte de los terrenos comprados de la antigua Sniace, una porción cercana al 2% y cuyo utilidad es puramente comercial. El proyecto se encuentra en una fase inicial y, de momento, las empresas se encuentran tramitando los permisos necesarios para avanzar en el crecimiento de la zona comercial. Aún así, la inversión estimada, que ya se encuentra reflejada en el proyecto de urbanización de la zona, asciende a 2,8 millones de euros. Esto es, con todo, un presupuesto estimado a falta de la adjudicación del plan de obra definitivo. De hecho, podrían faltar cerca de dos o tres años hasta que los nuevos operadores estén abiertos al público.

Cifras al margen, en ese proyecto de urbanización ya figuran algunos detalles de cómo se contempla esta ampliación de la zona comercial. Tres nuevos edificios vendrían a sumarse al área de compras: el más grande, de 2.965 metros cuadrados; uno intermedio, de 1.500; y el más pequeño, de 350 metros cuadrados. Los promotores del proyecto Besaya H2 trabajan ya en esta ampliación del área comercial a través de una sociedad limitada llamada Building Center Santa María.

Situada junto a la salida de la autovía (A-8) en Ganzo, esta área comercial comenzó a tomar forma y a recibir a sus primeros clientes a finales de la década anterior, en el año 2018 y tras el aterrizaje en la zona de diferentes firmas -como Burguer King, Decathlon, Lupa o Lidl-. Desde entonces, se ha convertido en un punto comercial muy importante para Torrelavega y muchísimos vecinos del entorno.

Ganzo se ha consolidado como un nuevo núcleo de expansión de la ciudad. Ha pasado de ser un pueblo al otro lado de la orilla del río a ser una pieza fundamental en Torrelavega y la comarca. Esta zona comercial y ahora su expansión vienen a prestar un servicio de los vecinos de Ganzo-Duález -y toda la comarca- que necesiten hacer compras sin necesidad de entrar en el centro. Además, la ubicación estratégica de la autovía coloca a Torrelavega en un lugar privilegiado, con dos polos comerciales clave tanto aquí como en Sierrapando.