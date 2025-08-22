El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vehículos acceden al centro de Torrelavega desde el puente entre Aspla y Sniace, que quedará cortado por el desvío del tren. Luis Palomeque

El puente entre Aspla y Sniace quedará cortado durante los cuatro años de obras del soterramiento

La vía auxiliar bloqueará la salida y acceso al centro por este paso, desviando a miles de conductores a La Inmobiliaria, Torres y la Avenida de Solvay a diario

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:13

Es, como la pérdida de la estación del centro –razón de ser del apeadero en La Carmencita–, otra de las grandes afecciones del soterramiento de las vías en Torrelavega ... . El puente entre Aspla y Sniace, entre la zona industrial al norte de la ciudad y el centro –La Lechera, La Inmobiliaria, la zona de Pablo Garnica…– quedará cortado durante los cuatro años de obras para enterrar las vías bajo el centro de la ciudad. O mejor dicho, tantos años duren los trabajos de integración ferroviaria, supuestamente desde principios o mediados de 2026 hasta lo que resta de década. En este tiempo, el desvío del tren absorberá el tráfico ferroviario a lo largo del arco norte –desde la entrada a La Inmobiliaria hasta la zona de La Lechera– y bloqueará la salida hacia Sniace en la rotonda de la 'Fuente de Granito', en la calle Lucio Marcos de la Ronda. Y lo hará no desde que esta nueva vía entre en servicio, que también, sino desde que los raíles ocupen esta salida. Al otro lado, el puente quedará inutilizado.

