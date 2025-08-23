El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Punto Violeta de las fiestas, en el Bulevar Demetrio Herrero. Luis Palomeque

Los Puntos Violeta de las fiestas de Torrelavega registraron hasta 522 consultas

La Concejalía de Igualdad hace un balance positivo del proyecto, que atendió también tres testimonios de presuntas agresiones sexuales

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Los Puntos Violeta y Arco Iris instalados por el Ayuntamiento de Torrelavega durante las fiestas de la Virgen Grande registraron, durante estos diez días, diferentes ... testimonios y solicitudes de información. Hasta medio millar de consultas (522) atendió esta iniciativa municipal, presentada desde la Concejalía de Igualdad como un «espacio seguro, libre de violencias machistas y de discriminaciones LGTBIfóbicas». Dentro de este balance, informó ayer el departamento que dirige Patricia Portilla, los Puntos Violeta registraron hasta tres atenciones a personas que dijeron haber sido agredidas sexualmente, una de ellas durante las propias fiestas. Al parecer, este testimonio haría referencia a una serie de tocamientos en medio de la multitud; los otros dos, por su parte, a una agresión en el ámbito laboral y, la otra, a unas fiestas en otro municipio.

