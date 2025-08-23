Los Puntos Violeta de las fiestas de Torrelavega registraron hasta 522 consultas

Los Puntos Violeta y Arco Iris instalados por el Ayuntamiento de Torrelavega durante las fiestas de la Virgen Grande registraron, durante estos diez días, diferentes ... testimonios y solicitudes de información. Hasta medio millar de consultas (522) atendió esta iniciativa municipal, presentada desde la Concejalía de Igualdad como un «espacio seguro, libre de violencias machistas y de discriminaciones LGTBIfóbicas». Dentro de este balance, informó ayer el departamento que dirige Patricia Portilla, los Puntos Violeta registraron hasta tres atenciones a personas que dijeron haber sido agredidas sexualmente, una de ellas durante las propias fiestas. Al parecer, este testimonio haría referencia a una serie de tocamientos en medio de la multitud; los otros dos, por su parte, a una agresión en el ámbito laboral y, la otra, a unas fiestas en otro municipio.

Estos y todo el conjunto de los datos que arroja el balance, dice Portilla, «ponen de manifiesto la necesidad de reforzar dispositivos de atención y sensibilización» como estos, que «no solo informan sino que también ofrecen acompañamiento inmediato y derivan a los recursos adecuados» en cada caso, «no solo en el ámbito de las fiestas». Así, la experiencia se ha demostrado «muy positiva y necesaria para seguir consolidando este tipo de espacios seguros».

De vuelta a las cifras del balance. Según los resultados de la memoria de esta edición de La Patrona, durante los diez días de fiestas se repartieron 2.500 folletos informativos y 990 'tapavasos' y pajitas como material de sensibilización y prevención. De las 522 atenciones a personas usuarias que se acercaron para pedir información o recibir orientación, el 87% (455) eran residentes en Torrelavega.

A eso, al «alto grado de implicación ciudadana», también quiso referirse la edil ayer. «La ciudadanía de Torrelavega nos confirma que la existencia de estos espacios transmite seguridad y confianza. Son un símbolo de que juntas y juntos podemos garantizar unas fiestas inclusivas y libres de agresiones».

Finalmente, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, la concejala de Igualdad terminó agradeciendo el trabajo del personal técnico, de las entidades colaboradoras y de las fuerzas de seguridad coordinadas que contribuyeron al correcto desarrollo de este dispositivo especial. En esa línea, avanzó que el Ayuntamiento de Torrelavega «seguirá apostando por medidas de prevención y sensibilización en todos los grandes eventos festivos de la ciudad».