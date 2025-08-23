Los Puntos Violeta de las fiestas de Torrelavega registraron hasta 522 consultas
La Concejalía de Igualdad hace un balance positivo del proyecto, que atendió también tres testimonios de presuntas agresiones sexuales
Torrelavega
Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00
Los Puntos Violeta y Arco Iris instalados por el Ayuntamiento de Torrelavega durante las fiestas de la Virgen Grande registraron, durante estos diez días, diferentes ... testimonios y solicitudes de información. Hasta medio millar de consultas (522) atendió esta iniciativa municipal, presentada desde la Concejalía de Igualdad como un «espacio seguro, libre de violencias machistas y de discriminaciones LGTBIfóbicas». Dentro de este balance, informó ayer el departamento que dirige Patricia Portilla, los Puntos Violeta registraron hasta tres atenciones a personas que dijeron haber sido agredidas sexualmente, una de ellas durante las propias fiestas. Al parecer, este testimonio haría referencia a una serie de tocamientos en medio de la multitud; los otros dos, por su parte, a una agresión en el ámbito laboral y, la otra, a unas fiestas en otro municipio.
Estos y todo el conjunto de los datos que arroja el balance, dice Portilla, «ponen de manifiesto la necesidad de reforzar dispositivos de atención y sensibilización» como estos, que «no solo informan sino que también ofrecen acompañamiento inmediato y derivan a los recursos adecuados» en cada caso, «no solo en el ámbito de las fiestas». Así, la experiencia se ha demostrado «muy positiva y necesaria para seguir consolidando este tipo de espacios seguros».
De vuelta a las cifras del balance. Según los resultados de la memoria de esta edición de La Patrona, durante los diez días de fiestas se repartieron 2.500 folletos informativos y 990 'tapavasos' y pajitas como material de sensibilización y prevención. De las 522 atenciones a personas usuarias que se acercaron para pedir información o recibir orientación, el 87% (455) eran residentes en Torrelavega.
A eso, al «alto grado de implicación ciudadana», también quiso referirse la edil ayer. «La ciudadanía de Torrelavega nos confirma que la existencia de estos espacios transmite seguridad y confianza. Son un símbolo de que juntas y juntos podemos garantizar unas fiestas inclusivas y libres de agresiones».
Finalmente, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, la concejala de Igualdad terminó agradeciendo el trabajo del personal técnico, de las entidades colaboradoras y de las fuerzas de seguridad coordinadas que contribuyeron al correcto desarrollo de este dispositivo especial. En esa línea, avanzó que el Ayuntamiento de Torrelavega «seguirá apostando por medidas de prevención y sensibilización en todos los grandes eventos festivos de la ciudad».
