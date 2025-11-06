El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Catas en el terreno donde se van a construir las viviendas de protección oficial (VPO) de El Zapatón, en Torrelavega. Luis Palomeque

Queda desierto el concurso para construir las viviendas de alquiler asequible de El Zapatón

El resultado de la licitación obliga a revisar plazos y altera el calendario que situaba el inicio de las obras a finales de este año, según avanzó el Gobierno de Cantabria

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La licitación para construir las quince viviendas de protección oficial (VPO) previstas en la finca del aparcamiento de la Avenida de La Constitución, en ... el barrio de El Zapatón, ha quedado desierta. Ninguna empresa ha presentado oferta al concurso público convocado por el Gobierno de Cantabria para ejecutar las obras, cuyo presupuesto de licitación ascendía a 2.460.278 euros. El plazo para la recepción de propuestas permaneció abierto hasta el 20 de octubre y finalizó sin que se registrase ninguna candidatura. Esta circunstancia obliga ahora a la Consejería de Vivienda a redefinir el procedimiento con el fin de volver a sacarlo a licitación, lo que conllevará nuevos plazos y retrasará el inicio de unos trabajos que estaban llamados a arrancar antes de que concluyera el año.

