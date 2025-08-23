El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El edificio de la calle Ave María, junto a Baldomero Iglesias, que será derribado para construir nuevas viviendas. Luis Palomeque

Un robot detonador derribará el edificio de la calle Ave María en Torrelavega

La máquina, única en Cantabria, de apenas una tonelada y control remoto, permitirá un derribo más seguro en pleno centro de la ciudad

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Torrelavega se prepara para una demolición singular en pleno corazón de la ciudad. El edificio situado en el cruce de las calles Ave María y ... Serafín Escalante, a escasos metros de la plaza Baldomero Iglesias y frente a la iglesia de la Virgen Grande, será derribado con un método inédito en Cantabria: la utilización de un robot demoledor manejado a distancia. La empresa Palomera S. L., encargada de los trabajos, ha confirmado que empleará esta maquinaria de última generación para ejecutar una operación compleja en un entorno urbano especialmente sensible.

