Un vecino del barrio, Bonifacio Sañudo, señala una zona que se inunda frecuentemente. Luis Palomeque

San Ramón tendrá depuradora de aguas tras años con olores

El Gobierno autoriza el proyecto para construir una nueva instalación en el barrio torrelaveguense, sin saneamiento desde hace casi una década

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Avance clave para poner fin a la anómala falta de saneamiento en el barrio San Ramón de Torrelavega, un problema con origen en las averías ... y el deterioro de la depuradora de aguas de la zona y que, desde hace ocho años, condena a los vecinos a convivir con «olores, moscas y ratas». «A veces no se pueden abrir ni las ventanas», relata Miguel Ángel Quevedo, uno de los vecinos de la zona y que, desde la Asociación de Vecinos, junto a otros integrantes y afectados, viene haciéndose eco de esta carencia, de la poza de aguas residuales generada en consecuencia junto a la fallida estación y la «insalubridad» en general. Esta situación «tercermundista» tendría los días contados o, como mínimo, estaría camino ya de terminar. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) ha autorizado el proyecto para construir una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el barrio, un proyecto que presentó el Ayuntamiento de Torrelavega y que, con el aval necesario del Gobierno regional -debido a la consideración de los terrenos como suelo rústico-, podrá pasar a la fase de las expropiaciones del suelo y, en último término, la llegada de las palas a la zona. Aunque sin fecha concreta todavía, esta obra «importantísima y muy necesaria» ya cuenta con un proyecto «redactado y actualizado», lo que significa que se podrá poner en marcha «en breve» según el equipo de gobierno (PRC-PSOE).

