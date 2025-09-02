San Ramón tendrá depuradora de aguas tras años con olores

Avance clave para poner fin a la anómala falta de saneamiento en el barrio San Ramón de Torrelavega, un problema con origen en las averías ... y el deterioro de la depuradora de aguas de la zona y que, desde hace ocho años, condena a los vecinos a convivir con «olores, moscas y ratas». «A veces no se pueden abrir ni las ventanas», relata Miguel Ángel Quevedo, uno de los vecinos de la zona y que, desde la Asociación de Vecinos, junto a otros integrantes y afectados, viene haciéndose eco de esta carencia, de la poza de aguas residuales generada en consecuencia junto a la fallida estación y la «insalubridad» en general. Esta situación «tercermundista» tendría los días contados o, como mínimo, estaría camino ya de terminar. La Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) ha autorizado el proyecto para construir una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el barrio, un proyecto que presentó el Ayuntamiento de Torrelavega y que, con el aval necesario del Gobierno regional -debido a la consideración de los terrenos como suelo rústico-, podrá pasar a la fase de las expropiaciones del suelo y, en último término, la llegada de las palas a la zona. Aunque sin fecha concreta todavía, esta obra «importantísima y muy necesaria» ya cuenta con un proyecto «redactado y actualizado», lo que significa que se podrá poner en marcha «en breve» según el equipo de gobierno (PRC-PSOE).

La noticia sobre la autorización del proyecto ha caído bien en el Consistorio y, sobre todo, en San Ramón, cuyos vecinos confían en poder despedirse pronto de este «pozo negro» de aguas residuales. Desde que la estación depuradora comenzó a fallar hace ocho años, un terreno colindante a la instalación se convirtió en el punto final de la red, desprendiendo un hedor que, en verano, además, es todavía más fuerte. «Directamente hay que cerrarlo todo cuando huele así», cuenta Miguel Ángel, desde la experiencia de haber convivido con el pozo y esta situación «claramente insalubre». Esta insalubridad, de hecho, se habría traducido en una intervención del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), este mismo verano, según relata.

A partir de ahora, el Ayuntamiento de Torrelavega mira ya a la fase de las expropiaciones necesarias -ya sea de manera amistosa o forzosa, como avanzan- para obtener el suelo y ejecutar la obra. Luego, esta consistirá en la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales y la conexión de la red de saneamiento del barrio con el existente en la calle Concesa Josué, en Barreda, todo mediante un colector de unos 750 metros que discurrirá bajo un camino rural hasta el entorno del cementerio barredense.

Entre tanto, el 'sí' por parte de los técnicos de la Crotu es un «avance definitivo», como celebran el alcalde, Javier López Estrada, y el concejal responsable del Servicio de Aguas, Pedro Pérez Noriega. «Es una obra importantísima para los vecinos del Barrio San Ramón, para mejorar el sistema de saneamiento que en estos momentos está en un claro deterioro», reconoce el primero; «entramos en la fase final», añade el segundo. Ya han pasado siete años desde que, con la depuradora ya averiada, el servicio municipal de Aguas torrelaveguense informó sobre el colapso que había sufrido la instalación, situada en la zona norte del barrio San Ramón.

Esa es una de las carencias con las que ha tenido que lidiar la comunidad de vecinos desde entonces, aunque no la única. Los residentes urgen también la mejora de las carreteras que se encuentran en mal estado.