El secretario de Organización de Ciudadanos reconoce que sí negoció con Gómez Morante Alberto Aja La líder de Torrelavega Sí se muestra «sorprendida» por el desmentido de la Dirección del partido: «Yo no me he postulado, a mí me han llamado, por el interés de que me incorpore a su proyecto» ANA ROSA GARCÍA Santander Martes, 18 septiembre 2018, 07:16

Solo 24 horas después de que la Dirección de Ciudadanos desmintiera la existencia de negociaciones con la exalcaldesa de Torrelavega y expresidenta del PSOE de Cantabria Blanca Rosa Gómez Morante, actual líder y concejal de Torrelavega Sí -adelantadas por ella en la entrevista publicada el domingo por este periódico-, para ir de la mano de cara a las próximas elecciones municipales, el secretario de Organización de la formación naranja, Jesús López, reconoció que «sí ha habido conversaciones» con Gómez Morante.

Así lo contó ante los micrófonos de Cope Cantabria, donde justificó ese contacto dentro de la ronda que se está haciendo en las principales localidades de la región para «extender un proyecto ilusionante», «engrandecer al partido» y «obtener un buen resultado electoral el año que viene». «Se ha hablado con ella como con muchas otras personas, para estudiar las posibilidades que hay, pero sin concretar posiciones en la lista», dijo. Una respuesta que evidencia, de entrada, la falta de comunicación dentro de la formación naranja. Eso explicaría que la Dirección del partido respondiera como un resorte para negar la posibilidad de una candidatura conjunta, como avanzó la líder de Torrelavega Sí, que ayer se mostró «sorprendida» por el desmentido oficial de Ciudadanos. «Yo no he levantado el teléfono para hablar con ninguna formación política. Quien ha llamado a Blanca Rosa Gómez Morante y a mi partido es Ciudadanos. Es el coordinador general de Ciudadanos quien me llama y con quien he mantenido conversaciones en varias ocasiones, con total sinceridad, por el interés que tienen porque yo me incorpore a ese proyecto y trabajemos como parte de una estructura autonómica», reiteró en la emisora de radio.

Tras manifestar que su «prioridad» es Torrelavega, Gómez Morante defendió que su formación «no tiene que perder su seña, su trabajo y la trayectoria que tenemos, con cuatro concejales en el Ayuntamiento y los 3.700 votos conseguidos en tan poco tiempo». Manifestó que desea «que Torrelavega tenga un peso en la vida autonómica, porque nos parece que ni este Gobierno ni el anterior se han volcado». «Y en ese marco nos encontrábamos cuando se me llamó para definir con tiempo suficiente cómo podía ser esa candidatura, ese programa y ese proyecto. Hemos actuado con mucha claridad y transparencia». Señaló, además, que no puso condiciones -«En ningún momento se habló de nombres ni de cargos»- y que la idea «no es hacer una integración», sino una «unión de dos partidos».

Por su parte, López explicó que los planes de Ciudadanos para la capital del Besaya pasan por «aumentar el número de afiliados y buscar a las personas más adecuadas para representar al partido, pero no nos corre ninguna prisa». Apuntó que la estrategia fijada persigue fortalecer el proyecto de Ciudadanos, aunque hasta la fecha «no se ha hablado de quién sería la cabeza de lista». «Lo importante es consolidar el partido. Habrá primarias en enero, y de enero a mayo hay tiempo suficiente para determinar esos líderes». Eso sí, dejó claro que «quien quiera estar en esa lista primero tiene que entrar en el partido, como un afiliado más. No desde fuera pretender ocupar un puesto de responsabilidad».