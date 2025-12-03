El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Esculturas de los bisontes del plan turístico. DM

Siete artistas superan la primera criba para pintar los bisontes del plan turístico

La Mesa de Contratación depura el listado inicial y preselecciona a siete artistas tras analizar solvencia, trayectoria y méritos expositivos

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Torrelavega ha completado la primera fase del proceso de selección para adjudicar el contrato de pintura artística de cinco esculturas de bisontes ... , una actuación enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en destino #Torrelavega 4.0, hacia el 035. Este proyecto, financiado íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU, cuenta con un presupuesto de 56.265 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La iniciativa forma parte del plan impulsado por el Gobierno de España y no supondrá ningún coste para las arcas municipales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6 Un alcance entre cuatro vehículos provoca retenciones en la S-10 a primera hora de la mañana
  7. 7

    Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»
  8. 8

    Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado
  9. 9 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  10. 10

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Siete artistas superan la primera criba para pintar los bisontes del plan turístico

Siete artistas superan la primera criba para pintar los bisontes del plan turístico