Siete artistas superan la primera criba para pintar los bisontes del plan turístico

El Ayuntamiento de Torrelavega ha completado la primera fase del proceso de selección para adjudicar el contrato de pintura artística de cinco esculturas de bisontes ... , una actuación enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en destino #Torrelavega 4.0, hacia el 035. Este proyecto, financiado íntegramente con fondos europeos NextGenerationEU, cuenta con un presupuesto de 56.265 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La iniciativa forma parte del plan impulsado por el Gobierno de España y no supondrá ningún coste para las arcas municipales.

Según explicó el concejal de Dinamización y responsable del plan, Jesús Sánchez, el objetivo es «reforzar la imagen turística de la ciudad» mediante la decoración de las cinco esculturas con forma de bisonte ya fabricadas en la primera fase del proyecto. Ahora el proceso avanza con la preselección de los artistas que podrán presentar sus propuestas creativas.

Un jurado de referentes culturales decidirá los cinco diseños definitivos que transformarán las esculturas de los bisontes

La Mesa de Contratación analizó las diez candidaturas presentadas, valorando la solvencia técnica y económica, así como los méritos artísticos conforme a los criterios fijados en los pliegos. El informe oficial determina la exclusión de tres aspirantes por no cumplir los requisitos exigidos o por incluir documentación no permitida, como la oferta económica adelantada.

Finalmente, han sido siete los candidatos seleccionados para la siguiente fase: José Antonio Gómez Bueno, Jaime José Hayde Montiel, María Emma Meruelo Ordóñez, José Luis Serrano Descalzo, Nuria Tort Llorach, Nicolás Mauricio Villamizar Rubiano (Acondieresis SL) y Claudia Walde. Todos ellos acreditan la solvencia requerida y han obtenido las mejores puntuaciones en méritos, en especial Gómez Bueno, que lidera la tabla con 250 puntos gracias a su amplia trayectoria expositiva.

Los artistas preseleccionados podrán presentar hasta dos bocetos cada uno. Un jurado formado por Salvador Carretero, Luis Salcines, Tino Cacho, Marisa Caballero y Pablo Burgos será el encargado de escoger las cinco propuestas ganadoras, que se plasmarán sobre los bisontes.

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de noviembre, y las esculturas deberán estar intervenidas artísticamente antes del 30 de marzo de 2026.