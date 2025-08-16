El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El SUAP de Torrelavega «está desbordado» al quedarse con un solo médico en plenas fiestas

A.R.G.

Torrelavega

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:49

No había terminado la mañana de hoy sábado, día grande en las fiestas de Torrelavega, y por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria ( ... SUAP) ya habían pasado más de cien pacientes, sin contar las siete salidas de atención a domicilio. Una afluencia que casa con las cifras récord de urgencias que deja este mes de agosto en toda Cantabria. Aunque en esta ocasión el problema se agravó a partir de las 15.00 horas, cuando el equipo habitual, compuesto por dos médicos, se quedó en uno solo. «Si ya en circunstancias normales es un volumen de trabajo inasumible para un único médico, este fin de semana es peor aún, porque hay que tener en cuenta que la población de Torrelavega se multiplica con motivo de las fiestas patronales», explica el personal del SUAP. «Estamos desbordados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  3. 3 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  4. 4 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  5. 5 San Roque, protagonista
  6. 6

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  7. 7

    Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz
  8. 8

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  9. 9

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  10. 10

    Evaristo, genio y figura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El SUAP de Torrelavega «está desbordado» al quedarse con un solo médico en plenas fiestas

El SUAP de Torrelavega «está desbordado» al quedarse con un solo médico en plenas fiestas