El SUAP de Torrelavega «está desbordado» al quedarse con un solo médico en plenas fiestas

No había terminado la mañana de hoy sábado, día grande en las fiestas de Torrelavega, y por el Servicio de Urgencias de Atención Primaria ( ... SUAP) ya habían pasado más de cien pacientes, sin contar las siete salidas de atención a domicilio. Una afluencia que casa con las cifras récord de urgencias que deja este mes de agosto en toda Cantabria. Aunque en esta ocasión el problema se agravó a partir de las 15.00 horas, cuando el equipo habitual, compuesto por dos médicos, se quedó en uno solo. «Si ya en circunstancias normales es un volumen de trabajo inasumible para un único médico, este fin de semana es peor aún, porque hay que tener en cuenta que la población de Torrelavega se multiplica con motivo de las fiestas patronales», explica el personal del SUAP. «Estamos desbordados».

Aunque reconocen que el número de incidencias por falta de sustitutos está siendo inferior al del verano pasado, que fue «caótico», recuerdan que «estamos doblando turnos, arreglándonos entre nosotros, bien con compañeros del propio SUAP o incluso de los equipos de la mañana, para intentar que siempre haya dos facultativos, porque seguimos sin solución por parte de Sanidad».

Este sábado coincidió que el médico de refuerzo solo podía acudir hasta las tres de la tarde, quedando por tanto una sola consulta de guardia el resto de la jornada. «No podemos asumir esta carga asistencial», denuncian los profesionales afectados, que comunicaron la situación al alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), que se comprometió a ponerse en contacto con el equipo de César Pascual. Y no será la única incidencia del fin de semana que le trasladen al consejero de Salud, pues el SUAP de Camargo se quedó el sábado sin médico. Y eso que, al igual que el de Torrelavega, es de los que tienen doble equipo de forma habitual (dos médicos y dos enfermeras por turno), pero empezó la mañana solo con uno, que estuvo hasta las 15.00 horas.