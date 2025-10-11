El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos se suben al nuevo Torrebús eléctrico, el primero en sumarse a la flota, el pasado mes de junio, en Torrelavega. Luis Palomeque

El Torrebús avanza hacia la renovación de la flota tras 14 años y con récord de pasajeros

El servicio incorporará doce vehículos de combustible híbrido en dos tandas de seis: en las próximas semanas y en el primer trimestre de 2026

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El servicio de transporte de Torrelavega, el Torrebús, avanza hacia la renovación de la flota y lo hace con récord de pasajeros. Hasta 2. ... 463 personas de media se han subido al Torrebús todos los días en septiembre, alcanzando en total la cifra de 73.886 viajeros, un 11,3% más con respecto al mismo mes del año anterior (66.372). ¿La línea más utilizada? La L2, que discurre entre Polanco y Viérnoles, fue utilizada por 19.011 torrelaveguenses y polanquinos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  2. 2

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  5. 5

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  6. 6

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  7. 7

    El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026
  8. 8

    La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22
  9. 9

    El desvío del tren en Torrelavega se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Torrebús avanza hacia la renovación de la flota tras 14 años y con récord de pasajeros

El Torrebús avanza hacia la renovación de la flota tras 14 años y con récord de pasajeros