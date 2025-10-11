El Torrebús avanza hacia la renovación de la flota tras 14 años y con récord de pasajeros

El servicio de transporte de Torrelavega, el Torrebús, avanza hacia la renovación de la flota y lo hace con récord de pasajeros. Hasta 2. ... 463 personas de media se han subido al Torrebús todos los días en septiembre, alcanzando en total la cifra de 73.886 viajeros, un 11,3% más con respecto al mismo mes del año anterior (66.372). ¿La línea más utilizada? La L2, que discurre entre Polanco y Viérnoles, fue utilizada por 19.011 torrelaveguenses y polanquinos.

El crecimiento interanual se produce en el marco de una renovación de la flota histórica y valorada en 28 millones de euros después de catorce años de andadura. El servicio ya ve circular a un nuevo autobús ECO -el de la fotografía-, pero faltan por llegar otros doce híbridos: seis llegarán este otoño, en las próximas semanas; los otros seis, en el primer trimestre del año que viene.

Esta actualización y el adiós a los vehículos actuales, ya muy machacados, también promete ser un revulsivo clave para la aceptación y uso del servicio. Ese es el objetivo que se marca el nuevo contrato del Torrebús y que persigue la Concejalía de Urbanismo y Movilidad, satisfecha con unos datos que «consolidan» al Torrebús como una alternativa real al vehículo privado para moverse por Torrelavega y la comarca del Besaya, como declara su responsable, Jezabel Tazón.

Septiembre deja el valor diario más alto del año. Y lo ha hecho con especial protagonismo de las líneas 1 y 2, que concentran más de la mitad del total de usuarios. Estas son, en orden, las cifras que deja cada trazado el pasado mes: la L2, con 19.001 viajeros; la L1, con 18.312; la L5, con 11.562; y la L6, con 10.090.

Es difícil separar estos datos con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, celebrada entre el 16 y el 22 de septiembre. Para que se hagan una idea, el Torrebús registró un total de 17.672 viajeros solo durante esos días, lo que supone un incremento del 5% con respecto al mismo periodo del año anterior (16.758). Esta una de esas campañas de concienciación que ha ido ganando adeptos en los últimos años. Desde 2021, el número de usuarios que agarran un autobús en Torrelavega ha aumentado en más de un 78%, pasando de 9.904 viajeros ese año a estos casi 18.000 de hace unos días.

Grandes cifras al margen, también deja sus primeros registros el transporte a demanda, una novedad incorporada al servicio el pasado mes de junio y orientada a conectar barrios periféricos como San Ramón, Caseríos y Emilio Revuelta con el centro de la ciudad -concretamente con el centro de salud Dobra y La Llama-. En septiembre, quince vecinos de la zona han solicitado un desplazamiento de este tipo. El sistema es sencillo: basta con mandar un wasap al teléfono 687381879 o bien llamar al 900814114 informando sobre la hora.

La idea no es que el servicio arroje cifras espectaculares; es difícil porque entre San Ramón, Caseríos y Emilio Revuelta sumarán cerca de doscientos vecinos. El objetivo es ampliar las fronteras del Torrebús, proporcionando a estos torrelaveguenses la misma alternativa de la que vienen gozando sus vecinos del centro desde hace años. «Que ningún vecino de Torrelavega quede fuera del sistema de transporte público», sintetiza Tazón: «Este servicio está pensado para facilitar la movilidad en zonas periféricas y se irá ajustando en función de la demanda real».

Mientras tanto, Torrelavega sigue en la cuenta atrás para incorporar los doce nuevos vehículos de combustible híbrido y dejar atrás los viejos, que en algunos casos superan ya los 800.000 kilómetros. Llegarán en tandas de seis: los primeros lo harán «entre octubre y noviembre»; el resto, durante «febrero y marzo». Para entonces habrán pasado exactamente quince años desde la inauguración del servicio de transporte urbano, que ya venía evidenciando la necesidad de un relevo generacional.