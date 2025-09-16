Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad

Torrelavega ha puesto en marcha el procedimiento para poder ejecutar un plan largamente esperado: la remodelación de varios accesos a la ciudad con el objetivo ... de suavizar los atascos que se repiten a diario. El Ayuntamiento ha remitido ya a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) el expediente de autorización, primer paso para que las obras puedan comenzar en los próximos meses.

La iniciativa tiene su origen en los estudios encargados a la Universidad de Cantabria en 2024. Aquel trabajo técnico, elaborado tras medir flujos de tráfico y analizar la circulación con drones y medidores en carretera, señalaba varios puntos como auténticos 'cuellos de botella'. A partir de ese diagnóstico, la consultora AC Proyectos redactó un plan de intervención que ahora ve la luz.

El proyecto prevé actuar en seis localizaciones: la glorieta de La Habana Vieja, el Paseo de Julio Hauzeur, la Avenida de Oviedo, la Avenida de Bilbao, el cruce de esta última vía con el número 79 y los accesos al centro comercial de Sierrapando. Lugares donde se concentran la mayoría de las retenciones en las horas punta y que, en el caso de Sierrapando, incluso han motivado protestas vecinales en los últimos años.

Las claves Objetivo Los cambios buscan reducir los atascos en las horas punta y mejorar la seguridad de los peatones Puntos conflictivos Las actuaciones en la Avenida de Bilbao y en Sierrapando pondrán fin a los embudos de acceso

Cada una de las actuaciones tiene un enfoque distinto. En la glorieta de La Habana Vieja se construirán dos nuevos carriles de entrada: uno desde la avenida Solvay y otro desde la calle José María Pereda. Para conseguirlo habrá que desplazar aceras y parte del carril bici, aunque el proyecto garantiza que se mantendrán los anchos necesarios para peatones y ciclistas.

El Paseo de Julio Hauzeur será otro de los escenarios de cambio. La rotonda situada junto al instituto Miguel Herrero reorganizará sus prioridades para dar continuidad a los dos carriles que llegan del puente de Torres. Se busca que el carril derecho no se quede bloqueado y pueda prolongarse hasta la glorieta, además de generar pequeños carriles de incorporación hacia Lucio Marcos y Hauzeur. Con esta medida, el tráfico que llega del oeste de la ciudad debería circular con mayor fluidez. Por su parte, en la glorieta de la Avenida de Oviedo se habilitarán nuevos carriles de entrada desde la N-634 y desde Ganzo. También se construirá un islote en la dársena de autobuses del IES Besaya, con la intención de evitar las dobles filas que generan complicaciones en la entrada y salida de los estudiantes.

La Avenida de Bilbao concentra hasta tres intervenciones. La primera, ampliar la capacidad de la glorieta con un nuevo carril y habilitar un espacio de espera para quienes giran a la izquierda hacia Isla de Cuba. La segunda consistirá en crear un carril de espera de 30 metros para los coches que acceden a Sierrapando, evitando que bloqueen el tráfico principal. La tercera se ejecutará en el entorno del Carrefour, donde se reorganizarán las salidas para dirigirlas hacia la glorieta del enlace de Los Ochos y se ampliará a dos carriles el ramal de acceso.

El presupuesto base de licitación asciende a 319.575 euros y el plazo de ejecución previsto es de cuatro meses una vez adjudicadas las obras.

Un paso «fundamental»

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y la concejala de Movilidad, Jezabel Tazón, valoran este paso como «un avance fundamental» dentro de la estrategia municipal. Ambos recuerdan que la movilidad se ha convertido en una de las prioridades de la legislatura y que este proyecto se suma a otros ya realizados o en marcha, como los aparcamientos en altura de La Carmencita y el Mercado Nacional de Ganados o la carretera Viveda-Torrelavega.

El Ayuntamiento también mira al futuro. El soterramiento ferroviario, con la reordenación de flujos que conllevará, hará todavía más necesario contar con accesos bien diseñados. Con estas actuaciones, el Consistorio pretende que la ciudad afronte esa transformación con un tráfico más ordenado y seguro.

En palabras de López Estrada, «se trata de una inversión modesta en cifras, pero muy importante en resultados». Y es que, si las previsiones se cumplen, Torrelavega podría despedirse en parte de los embotellamientos que tanto desesperan a vecinos y visitantes.