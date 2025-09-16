El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Atascos en el Paseo de Julio Hauzeur en un día lluvioso en Torrelavega. Luis Palomeque

Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad

El Ayuntamiento inicia la tramitación de seis actuaciones en glorietas y cruces con un presupuesto de 319.575 euros

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

Torrelavega ha puesto en marcha el procedimiento para poder ejecutar un plan largamente esperado: la remodelación de varios accesos a la ciudad con el objetivo ... de suavizar los atascos que se repiten a diario. El Ayuntamiento ha remitido ya a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) el expediente de autorización, primer paso para que las obras puedan comenzar en los próximos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  3. 3

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles
  4. 4

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  5. 5

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  6. 6

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  7. 7

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  8. 8

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  9. 9

    Revilla abre la puerta a seguir dirigiendo el PRC aunque no sea el candidato electoral
  10. 10

    No me lo puedo creer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad

Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad