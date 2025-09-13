El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

IKR pinta los últimos detalles de su obra 'Luz ancestral', proyectada en el paseo Julio Hauzeur.

IKR pinta los últimos detalles de su obra 'Luz ancestral', proyectada en el paseo Julio Hauzeur. Alberto Aja

Torrelavega alegra su vista con arte urbano

El primer Festival Internacional de Arte Urbano 'Alegra la vista' convierte a la ciudad en un referente de esta forma de arte con nueve murales que llenan sus calles de vida

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Torrelavega respira un aire distinto estos días. El gris de algunas fachadas comienza a desvanecerse bajo la huella de artistas nacionales e internacionales que, subidos ... a grúas, brochas y sprays en mano, están transformando la ciudad en un museo al aire libre. El primer Festival Internacional de Arte Urbano 'Alegra la vista', que se celebra hasta este sábado, ha convertido calles y plazas en un improvisado taller colectivo donde la creatividad florece en cada esquina.

Espacios grises

