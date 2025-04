Torrelavega atenderá a los organizadores de fiestas y restará burocracia a la ordenanza

El Ayuntamiento de Torrelavega ultima la tramitación para aprobar con carácter definitivo su nueva ordenanza de espectáculos y atender así las demandas de los organizadores ... de fiestas en los barrios así como de los grupos de música, descontentos con la burocratización de estos procesos y la falta de seguridad jurídica en general para realizar sus actividades. El texto, presentado este viernes por la concejala de Festejos y Medio Ambiente, Patricia Portilla, nace con voluntad de dar respuesta a este malestar y facilitar la celebración de los eventos festivos y musicales a lo largo de la ciudad, «garantizando» al mismo tiempo «la seguridad, la convivencia y la protección de nuestro entorno», como ha aclarado. Haciendo un resumen breve de lo que esto supone, la ordenanza agilizará el papeleo a través de la figura de la declaración responsable, librando a los organizadores de la presentación de todos los permisos ante la Administración sin que esto suponga, ojo, que dejen de ser responsables de lo que ocurra. No deberán presentarlos, pero sí deberán poseer esos permisos y autorizaciones, como aclaran desde la Concejalía.

La solución jurídica planteada por el departamento de Patricia Portilla ha caído bien entre los organizadores, en principio. «Ayuda a aligerar las cosas», celebra Maxi Sañudo, uno de los responsables al mando de festejos en los barrios -él en Campuzano desde hace dos décadas- y en los últimos meses también portavoz del malestar de las comisiones en Torrelavega. El texto definitivo de la ordenanza, sin embargo, no contenta todas las demandas del sector, que apunta también al Gobierno de Cantabria y a la Ley de Espectáculos regional. «Esa es la clave para flexibilizar todo», reivindica, en relación a cuestiones como el número de baños, agentes de seguridad o presencia de ambulancias en un evento determinado.

Volviendo al ámbito municipal, la nueva ordenanza de espectáculos de Torrelavega ha entrado en la fase final de su tramitación antes de su aprobación definitiva. Hay tres grandes pasos por delante: su aprobación inicial vía Comisión de Medio Ambiente este próximo martes a las 08.00 horas, previsiblemente con la mayoría de votos de al menos el equipo de gobierno (PRC-PSOE), la exposición del texto a información pública durante un plazo de 30 días, después; y, por último, su debate en un Pleno municipal de cara a su aprobación definitiva.

La fijación de estos últimos pasos para la entrada en vigor de la normativa puede considerarse un hito teniendo en cuenta no solo el malestar de las comisiones de fiestas, sino los cerca de ocho años de incumplimientos por parte del Ayuntamiento de Torrelavega, que se obligó -por unanimidad de todos los partidos- a redactar esta misma ordenanza en un Pleno de hace dos legislatura (2017). Patricia también le ha dado importancia en su intervención este viernes, reconociendo sentir un «auténtico alivio» y «una gran satisfacción» por poder presentar el nuevo texto. «Después de casi dos años de intenso trabajo, podemos anunciar la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del municipio de Torrelavega», ha dicho, agradecida al trabajo técnico y también a la participación de los actores involucrados.

Conciertos en bares

No solo los organizadores de fiestas esperan con ansias esta ordenanza. El colectivo de grupos de música es, sin duda, el otro gran sector involucrado y con gran interés en su letra pequeña. El Ayuntamiento establece en este nuevo texto, «y por primera vez en Cantabria», según ha subrayado Portilla, una serie de especificaciones para facilitar la celebración de conciertos en los bares y el interior de establecimientos que no estaban amparados por su licencia de actividad. En estos lugares se podrán celebrar un máximo de doce eventos al año, en un horario que no podrá sobrepasar las 22.00 horas, en el caso de los jueves, ni las 23.00, los viernes y sábados. Por su parte, los domingos, festivos o vísperas de días laborables, la hora límite serán las 16.00 horas.

El espíritu «conciliador» de estos detalles entre la celebración de conciertos y el descanso de los vecinos, como ha enfatizado la edil, también ha caído de pie entre los colectivos de música, en principio. Uno de los más movilizados contra la tardanza de esta ordenanza, la plataforma En Torrelavega No Se Toca, lee con «satisfacción» el texto de este reglamento, «viable» con el descanso vecinal y reflejo, «más o menos», de las reivindicaciones que venían haciendo, como celebra su portavoz, Juanma Pinto: «Si hay algo que no funciona se podrá ver sobre la marcha. Ahora lo importante es que salga adelante».