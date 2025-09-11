El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Torrelavega avanza en la mejora de sus parques infantiles

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:38

La Concejalía de Medio Ambiente de Torrelavega, que dirige Patricia Portilla, ha puesto en marcha una actuación integral de conservación y mejora en distintos espacios de ocio familiar de la ciudad, con especial atención a los parques infantiles. La iniciativa se enmarca en el programa de Corporaciones Locales y busca, según ha explicado la edil, «garantizar la seguridad de los juegos, mejorar la accesibilidad y favorecer el disfrute ciudadano».

Hasta el momento se ha intervenido en cuatro áreas concretas: el parque de Viérnoles-La Bolera, el de la Urbanización Las Viñas en Sierrapando, el de Nueva Ciudad junto al colegio José Luis Hidalgo y el situado en la calle Serafín Escalante. En todos ellos se han ejecutado trabajos de reparación y embellecimiento del mobiliario urbano y de los elementos de juego, así como la sustitución de barandillas y listones deteriorados en bancos. También se ha procedido a la restauración de las superficies de caucho y a una limpieza integral posterior.

Portilla ha subrayado que estas actuaciones se están realizando con medios propios del Ayuntamiento, aplicando criterios de sostenibilidad, reutilización de materiales y optimización de recursos. En este sentido, recordó que Torrelavega dispone de casi sesenta parques infantiles repartidos por sus distintos barrios y pueblos.

El objetivo, afirmó, es «mantener en condiciones óptimas y seguras estos espacios clave para el ocio familiar y el bienestar vecinal», ofreciendo a niños y familias entornos de calidad para su tiempo libre.

