Torrelavega celebra la cuarta edición de 'Origen, la cuna de la raíz' con dieciséis grupos locales

Laura Masegosa

Torrelavega

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:49

Torrelavega acogerá durante septiembre y octubre la cuarta edición del programa cultural 'Origen Torrelavega, la cuna de la raíz', una iniciativa que llevará actuaciones de agrupaciones folclóricas, coros, pandereteras y rondallas a distintos barrios y pueblos del municipio. La concejal de Cultura, Esther Vélez, acompañada por Carmen Olarreaga y Pili Fernández, ha presentado esta nueva edición que cuenta con la participación de dieciséis formaciones. Entre ellas figuran la Banda de Gaitas Cantabria, Banda de Gaitas de Tanos, Banduca L'Abrigu, Coral de Torrelavega, Coro Otoño Musical, Coro Raíces Cántabras, Coro Ronda Besaya, Coro Ronda Garcilaso, Coro Solvay Ensemble, Danzas Las Nieves de Tanos, Danzas San Blas de La Montaña, Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga, Grupo de Danzas San Pablo, Pandereteras de Covadonga, Rondalla Senior y las Tocadoras de Viérnoles.

Las actuaciones se desarrollarán en enclaves como Barreda, Campuzano, Covadonga, Duález, Ganzo, La Llama, Nueva Ciudad, Paseo del Niño, Plaza Baldomero Iglesias, San Gil, Sierra, Tanos, Torres, Viérnoles y el Rincón de las Artes. Entre las citas programadas destacan la actuación de la Banda de Gaitas de Tanos el 5 de octubre en el Rincón de las Artes, la Banda de Gaitas de Cantabria el 11 en la iglesia de Campuzano o la Banduca L'Abrigu el 12 en Julián Ceballos. También figuran la Coral de Torrelavega y las Tocadoras de Viérnoles el día 18, las Pandereteras de Covadonga el 19 y, como cierre, el Coro Otoño Musical el 26 de octubre en Ganzo.

Preservar las tradiciones

Vélez ha subrayado que el objetivo de este programa es «preservar y difundir nuestras tradiciones, transmitirlas a las nuevas generaciones y descentralizar la cultura». Por su parte, Olarreaga y Fernández han destacado el carácter integrador del programa y el respaldo que ofrece a los grupos participantes.

