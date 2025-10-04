Torrelavega celebra el día grande de la Policía Nacional

Torrelavega celebró ayer la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, en una jornada solemne que reunió a autoridades, agentes de ... distintos cuerpos y familiares. Los actos comenzaron con una misa en la iglesia de la Virgen Grande que se prolongó cerca de una hora y en la que los agentes desfilaron con la bandera del Cuerpo.

Posteriormente, el Círculo de Recreo acogió el acto institucional. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, destacó que «Torrelavega es una ciudad segura», recordando que los delitos descendieron un 6,4% en el primer semestre del año.

El alcalde, Javier López Estrada, agradeció el trabajo colectivo de los cuerpos policiales y subrayó que «el mayor éxito no es que los delitos se juzguen, sino que no lleguen a producirse». El jefe de la Comisaría local, Fernando Chemelal, repasó operaciones recientes que permitieron detener a implicados en hechos violentos y reducir los delitos graves.

Durante la ceremonia se entregaron condecoraciones a agentes y placas a ciudadanos colaboradores. El acto concluyó con los himnos nacional y de la Policía Nacional y un aperitivo de hermandad.