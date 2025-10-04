El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los agentes de la Policía Nacional posan junto a las autoridades tras la misa de los Santos Ángeles Custodios. Luis Palomeque

Torrelavega celebra el día grande de la Policía Nacional

Los actos para honrar a sus patronos incluyeron una misa en la Virgen Grande y la entrega de distinciones a agentes y a civiles que han colaborado con el Cuerpo

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Sábado, 4 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Torrelavega celebró ayer la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, en una jornada solemne que reunió a autoridades, agentes de ... distintos cuerpos y familiares. Los actos comenzaron con una misa en la iglesia de la Virgen Grande que se prolongó cerca de una hora y en la que los agentes desfilaron con la bandera del Cuerpo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Ramales
  2. 2

    Bezana repite como el municipio más rico, pero la renta se dispara en Ribamontán al Mar
  3. 3

    Perros envenenados en Islares: «Me advirtieron del peligro y cuando miré a Tommy ya no se sostenía en pie»
  4. 4

    Casi un siglo a vueltas con el estadio
  5. 5

    La nueva sede del Colegio de Enfermería de Cantabria busca «mayor cercanía con las personas»
  6. 6

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  7. 7

    Los médicos cántabros se suman a la huelga nacional: «Son muchos años viendo como empeoran nuestras condiciones»
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9

    Un mirador «que vuela» sobre el río Frío para admirar Dobres y Cucayo
  10. 10

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega celebra el día grande de la Policía Nacional

Torrelavega celebra el día grande de la Policía Nacional