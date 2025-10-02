Torrelavega celebrará el 12 de octubre su tradicional Marcha AMAT contra las adicciones

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 2 de octubre 2025, 13:51 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

Miles de personas de Torrelavega y toda Cantabria volverán a caminar este próximo 12 de octubre contra las adicciones en el marco de la tradicional Marcha AMAT. Esta prueba no competitiva, con salida en el Bulevar Demetrio Herrero a las once de la mañana y con dorsales al precio de tres euros, guardará un recuerdo especial este año por la fundadora de la entidad y una de las pioneras en la lucha contra las drogas, Rafaela González, fallecida el mes pasado. Su legado y su labor han estado muy presentes este jueves durante la presentación de esta trigésimo octava edición de la marcha, uno de los eventos deportivos y sociales más importantes del calendario de la ciudad, como ha enfatizado el alcalde, Javier López Estrada. «Será la primera vez que no esté Rafaela, a la que la ciudad debe tanto. El Ayuntamiento y AMAT estaremos eternamente agradecidos a su legado». Precisamente, el corte de la cinta, en la salida, correrá a cargo de la familia de González.

El trabajo incansable de AMAT a lo largo de las últimas cuatro décadas y la gratitud que le guardan miles de familias se demuestra en esta cita todos los años. «Poco a poco ha ido formando parte de muchas vidas», ha enfatizado la presidenta de AMAT, Carmen Terán, recordando la importancia de la prevención a la hora de enfrentar la lacra de las adicciones: «Sin estigmas, ni culpabilidades ni vergüenzas». Tampoco se ha olvidado de Rafaela González y del paso fundamental que dio hace ya cuatro décadas, en años muy duros y marcados por el azote de las drogas en muchos hogares. «Ella y aquellas primeras familias crearon algo que ya forma parte de cientos de familias».

Tras la presidenta, la asistente social de la entidad, Arantza Castañón, ha llamado a la participación de los vecinos en este recorrido de unos cinco kilómetros y abierto a todos los vecinos sin importar la edad. «Lo importante es que nos acompañéis. Detrás están los pacientes y las familias», ha declarado, en una rueda de prensa a la que también han asistido los concejales de Bienestar Social, Deportes y representantes de empresas patrocinadoras.