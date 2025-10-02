El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miles de personas inician la Marcha AMAT, el año pasado, en el Bulevar Demetrio Herrero de Torrelavega. Daniel Pedriza

Torrelavega celebrará el 12 de octubre su tradicional Marcha AMAT contra las adicciones

La 38 edición de la cita, con salida en el Bulevar Demetrio Herrero, estará dedicada a la fundadora de la entidad, Rafaela González, fallecida hace unas semanas

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:51

Comenta

Miles de personas de Torrelavega y toda Cantabria volverán a caminar este próximo 12 de octubre contra las adicciones en el marco de la tradicional Marcha AMAT. Esta prueba no competitiva, con salida en el Bulevar Demetrio Herrero a las once de la mañana y con dorsales al precio de tres euros, guardará un recuerdo especial este año por la fundadora de la entidad y una de las pioneras en la lucha contra las drogas, Rafaela González, fallecida el mes pasado. Su legado y su labor han estado muy presentes este jueves durante la presentación de esta trigésimo octava edición de la marcha, uno de los eventos deportivos y sociales más importantes del calendario de la ciudad, como ha enfatizado el alcalde, Javier López Estrada. «Será la primera vez que no esté Rafaela, a la que la ciudad debe tanto. El Ayuntamiento y AMAT estaremos eternamente agradecidos a su legado». Precisamente, el corte de la cinta, en la salida, correrá a cargo de la familia de González.

El trabajo incansable de AMAT a lo largo de las últimas cuatro décadas y la gratitud que le guardan miles de familias se demuestra en esta cita todos los años. «Poco a poco ha ido formando parte de muchas vidas», ha enfatizado la presidenta de AMAT, Carmen Terán, recordando la importancia de la prevención a la hora de enfrentar la lacra de las adicciones: «Sin estigmas, ni culpabilidades ni vergüenzas». Tampoco se ha olvidado de Rafaela González y del paso fundamental que dio hace ya cuatro décadas, en años muy duros y marcados por el azote de las drogas en muchos hogares. «Ella y aquellas primeras familias crearon algo que ya forma parte de cientos de familias».

Tras la presidenta, la asistente social de la entidad, Arantza Castañón, ha llamado a la participación de los vecinos en este recorrido de unos cinco kilómetros y abierto a todos los vecinos sin importar la edad. «Lo importante es que nos acompañéis. Detrás están los pacientes y las familias», ha declarado, en una rueda de prensa a la que también han asistido los concejales de Bienestar Social, Deportes y representantes de empresas patrocinadoras.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  2. 2

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  3. 3

    La mujer que Valdecilla dio por muerta
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega celebrará el 12 de octubre su tradicional Marcha AMAT contra las adicciones

Torrelavega celebrará el 12 de octubre su tradicional Marcha AMAT contra las adicciones