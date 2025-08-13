El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La palmera ubicada en las instalaciones del Centro Nacional de Fotografía (CNFoto), una de las 47 que serán intervenidas. Alberto Aja

Torrelavega combate el picudo rojo con un tratamiento especial en 47 palmeras

Una firma especializada limpiará, regará y aplicará insecticidas sobre todos los ejemplares, siempre en horario nocturno para evitar posibles molestias

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:21

El picudo rojo, esa plaga que viene amenazando a las palmeras de Cantabria, aniquiló hace ya unos meses a uno de los ejemplares centenarios que ... se ubican en los jardines de La Asunción. Unos técnicos especialistas contratados por el Ayuntamiento intentaron hacer lo posible por salvarla, pero no hubo nada que hacer. Y tras cobrarse la primera vida de una palmera de los torrelaveguenses, este escarabajo sigue pululando por ahí, anidando, alimentándose y reproduciéndose en el interior de las palmeras, donde excava galerías que debilitan de forma letal la estructura de las palmeras.

