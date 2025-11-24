El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Zona verde donde se proyecta el nuevo parque, en Tanos (Torrelavega). DM

Torrelavega dedica 260.000 euros del plan turístico a crear un «parque rural» en Tanos

El Consistorio proyecta la regeneración ambiental y la plantación de árboles en una zona verde junto al polígono industrial

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento de Torrelavega destinará 259.409 euros del Plan de Sostenibilidad Turística -fondos europeos- a crear un «parque rural» en Tanos. Este proyecto, ... localizado en una parcela del pueblo situada muy cerca del polígono industrial, acaba de salir a licitación y se distingue fundamentalmente por la «recuperación ambiental» de este entorno de la localidad, cercano también a la estación de tren. ¿Y cuánto de «rural» tendrá esta nueva zona de ocio? Por lo pronto el Consistorio esboza un parque en el que «se pondrán en valor los atributos ecológicos, deportivos y culturales», avanzando sus planes de mejorar la biodiversidad y la calidad ambiental a través de la repoblación de la zona con especies autóctonas.

