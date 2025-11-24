Torrelavega dedica 260.000 euros del plan turístico a crear un «parque rural» en Tanos

El Ayuntamiento de Torrelavega destinará 259.409 euros del Plan de Sostenibilidad Turística -fondos europeos- a crear un «parque rural» en Tanos. Este proyecto, ... localizado en una parcela del pueblo situada muy cerca del polígono industrial, acaba de salir a licitación y se distingue fundamentalmente por la «recuperación ambiental» de este entorno de la localidad, cercano también a la estación de tren. ¿Y cuánto de «rural» tendrá esta nueva zona de ocio? Por lo pronto el Consistorio esboza un parque en el que «se pondrán en valor los atributos ecológicos, deportivos y culturales», avanzando sus planes de mejorar la biodiversidad y la calidad ambiental a través de la repoblación de la zona con especies autóctonas.

La idea es crear «un área arbolada de vegetación autóctona» junto a un espacio dotado con instalaciones infantiles de ocio, un área de recreo y zona de esparcimiento; todo ello se sumará al establecimiento de lugares para la «realización de actividades al aire libre relacionadas con el deporte, la ecología y el paisaje», como establece la memoria del proyecto, redactada por la empresa Adra Ingeniería.

Todo esto se proyecta a un paso del polígono industrial -técnicamente se encuentra dentro de sus límites y así lo deja claro el proyecto-, en una parcela municipal situada a menos de medio kilómetro de la autovía (A-67), también de las vías del tren, y por la que discurre el arroyo Sorravides. Este es un detalle no menor, ya que hace obligatoria la autorización de la Confederación Hidrográfica del Norte para ejecutar estas tareas.

En el plano de la vegetación, el futuro «parque rural» de Tanos requerirá principalmente de actuaciones de desbroce y plantación de especies arbustivas y arbóreas. Pero también habrá instalaciones de mobiliario al uso: para el nuevo parque infantil recreativo, el mobiliario urbano de recreo, las fuentes, un área de descanso, un vallado perimetral y los elementos de señalización. En suma, el pliego del proyecto proyecta al menos cuatro zonas diferenciadas dentro de este nuevo espacio verde, desde una zona de juegos infantiles, otra de naturaleza y exploración, una de descanso y pícnic; y, por último, la de actividades comunes.

Hace más de un año que, desde el Consistorio, se dieron detalles de este espacio natural. El equipo de gobierno (PRC-PSOE) destacó de él sus 20.000 metros cuadrados de superficie y su conexión con la red de caminos del antiguo ferrocarril El Grillo, el parque de La Pedrosa, y el entorno de la ladera norte del Dobra.

Hoy, aún falta más de medio año para que sea una realidad. El Ayuntamiento acaba de iniciar su proceso de licitación y no empezará a valorar las ofertas de las posibles empresas candidatas hasta finales de diciembre; después de la adjudicación, quedarán todavía seis meses de obras, que es el plazo de ejecución contemplado en los pliegos y que fijan la finalización de las tareas, con bastante seguridad, en la segunda mitad del año 2026. Y esa no es una cuestión baladí.

Al margen del resultado final del parque, el proyecto promete sumarse a la lista de todos aquellos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística -el de Torrelavega y el de otros municipios de la comunidad autónoma- y que puede verse comprometido por los plazos oficiales de este paquete de ayudas. Oficialmente, y salvo que una prórroga termine dictando lo contrario, para el 30 de junio de 2026, los municipios deben tener acabadas y pagadas todas las actuaciones incluidas en sus respectivos proyectos.

Esa fecha pesa como una losa en las agendas de los ayuntamientos cántabros, que aún no saben con seguridad qué porcentaje del dinero deberán devolver -si es que deben hacerlo finalmente- en caso de no cumplir al 100% con estos plazos. En Torrelavega el Plan de Sostenibilidad Turística ha dejado un maná de cuatro millones de euros. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha ido contratando una parte importante de los proyectos asociados a este plan. Algunos ya han sido ejecutados y otros no. De hecho estos son algunos de los más destacados, como el Museo del Hojaldre o la ruta del Cuaternario, entre otros tantos.