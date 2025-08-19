Torrelavega estrena terapias con perros para mejorar el bienestar de sus mayores

La Fundación Mémora ha estrenado en Cantabria su programa de bienestar integral para personas mayores con una actividad muy especial: sesiones de terapia asistida con ... perros en la Fundación Asilo de Torrelavega. La iniciativa nace del convenio que ambas entidades acaban de firmar con el fin de acompañar a quienes atraviesan la última etapa de su vida.

Desde junio, los residentes del Asilo han podido participar en dinámicas con animales dentro de las denominadas Aulas Mémora, un proyecto que busca impulsar la autonomía y favorecer un envejecimiento saludable. El contacto con los perros no solo despierta motivación y ternura, sino que también ayuda a reforzar la movilidad, la comunicación y la memoria. «El objetivo es mejorar la calidad de vida en una fase vital delicada», señaló José Joaquín Pérez, director general de la Fundación Mémora. A su juicio, el vínculo que se genera entre pacientes y animales fomenta la responsabilidad y facilita la labor de los terapeutas.

La presidenta de la Fundación Asilo de Torrelavega, Luisa Mercedes Izárraga López-Pisano, remarcó que estas alianzas son esenciales para «acompañar a uno de los colectivos más vulnerables». Según indicó, muchas personas mayores pueden sentirse desconectadas de su entorno y actividades como esta contribuyen a frenar el deterioro físico, emocional y cognitivo.

El acuerdo contempla además campañas de sensibilización, talleres culturales y estudios relacionados con el envejecimiento. En el último año, la Fundación Mémora ha impulsado más de 470 Aulas en toda España, con propuestas tan diversas como la risoterapia, la música o la danza.

Mémora combina esta vertiente social con su actividad principal como grupo funerario, presente en España y Portugal, donde cuenta con una red de tanatorios, crematorios y cementerios atendidos por más de 1.600 profesionales.