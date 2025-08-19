El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Miembros de la Fundación Asilo y la Fundación Mémora junto a uno de los perros de las terapias. DM

Torrelavega estrena terapias con perros para mejorar el bienestar de sus mayores

Las fundaciones Mémora y Asilo ponen en marcha un programa pionero de apoyo en la etapa final de la vida

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 19 de agosto 2025, 13:49

La Fundación Mémora ha estrenado en Cantabria su programa de bienestar integral para personas mayores con una actividad muy especial: sesiones de terapia asistida con ... perros en la Fundación Asilo de Torrelavega. La iniciativa nace del convenio que ambas entidades acaban de firmar con el fin de acompañar a quienes atraviesan la última etapa de su vida.

