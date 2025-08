Torrelavega huele a fiesta

La cuarta edición de la Liga de Peñas Somos39300 arrancó ayer con el tradicional reparto de camisetas en la plaza Baldomero Iglesias, más conocida como ... la Plaza Roja. Incluso antes de las 19.00 horas, una marea de peñistas empezaba a congregarse frente a las mesas repletas de cajas numeradas, donde se organizaba la entrega de las 14.258 camisetas personalizadas para las 734 peñas inscritas. El ambiente, festivo y colorido, marcó el inicio oficioso de las fiestas de la Virgen Grande.

Cada grupo de amigos llegaba con su número de peña apuntado en el móvil o memorizado tras días de espera e ilusión. En una fila bien organizada, se iban acercando a la caja correspondiente, guiados por voluntarios peñistas, una de las principales novedades de esta edición. La imagen más repetida ha sido la de grupos que, camiseta en mano, posaban para la primera foto oficial de la Patrona 2025.

Pese al calor sofocante y a la gran afluencia, el reparto ha sido más ágil que en años anteriores. «Ha ido muy bien este año. La organización mucho mejor. He estado en cola solo 15 minutos y en menos de una hora prácticamente todas las peñas ya tenían sus camisetas», destacaba Jairo Estrada, de la peña 39 chatos y 300 chatines. Otros asistentes, como Lucía Peña, coincidían: «La cola era larga, pero avanzaba muy rápido. Además, los voluntarios han sido muy majos y todo estaba muy bien señalizado». Para Marcos Herrero, uno de los primeros en llegar, «la clave ha sido el orden con el que se ha distribuido todo. Se notaba que había más personal y que este año se lo habían tomado en serio».

Uno de los detalles más comentados ha sido la variedad de colores. Muchas peñas repiten tonalidad año tras año, como parte de su identidad. Desde el clásico rojo hasta el amarillo flúor, pasando por verdes, azules, naranjas y rosas, la plaza ha sido un estallido cromático. El reparto de camisetas, más allá de un trámite logístico, se ha consolidado como uno de los momentos más simbólicos de las Fiestas de la Virgen Grande. Para muchos jóvenes —y no tan jóvenes— es el punto de partida emocional de la semana grande. Ayer, familias enteras, cuadrillas de amigos y peñas multigeneracionales se han dado cita en el centro de Torrelavega para recoger la prenda que lucirán durante las numerosas actividades de la Liga.

Algunos acudieron con altavoces y buena música para amenizar la espera; otros, con neveras portátiles y bebida fría. La plaza fue, durante un par de horas, un hervidero de entusiasmo. Bajo el sol de justicia, los soportales de la plaza ofrecían algo de sombra, aunque no evitó que más de uno terminara empapado de sudor. Aun así, el buen ambiente fue la tónica general. «La Patrona es sagrada. Estés donde estés, hay que venir a por la camiseta», decía entre risas Marta Díaz, recién llegada de Madrid. «Es el reencuentro con mi gente de siempre, con mi peña. Y aunque me lo sepa de memoria, cuando me la pongo siento que por fin empieza la fiesta».

Con el reparto de camisetas arranca una programación festiva que se extenderá hasta el 17 de agosto, con decenas de actividades gratuitas organizadas por toda la ciudad. Desde el concurso de tortillas y la gymkhana hasta el karaoke y las pruebas deportivas, los peñistas sumarán puntos en función de su implicación, creatividad y espíritu participativo. Una de las pruebas más esperadas es el 'Trivial de la Coral', en homenaje al centenario de la Sociedad Coral de Torrelavega, así como el nuevo concurso de parchís con tableros gigantes que se celebrará en el Bulevar Demetrio Herrero.

Este año, además, el Ayuntamiento ha reforzado su apuesta por la participación juvenil con la bolsa de voluntariado peñista, un formato pionero que permite a los jóvenes implicarse directamente en la organización de la Liga. Según fuentes municipales, más de un centenar de voluntarios colaboran ya en distintos puntos del programa. «Estamos muy orgullosos de ver cómo crece esta iniciativa, no solo en número, sino en compromiso», señalan desde la organización. «La implicación de las peñas, su capacidad de reinventarse y su alegría contagiosa son el alma de estas fiestas. No es solo diversión: es identidad, comunidad y tradición».

Para muchos vecinos de Torrelavega, el reparto de camisetas también ha sido la excusa perfecta para reencontrarse. «Llevo años viviendo fuera, pero siempre pido vacaciones para volver por la Patrona. Esta camiseta tiene mucho más que color: es familia, raíces, infancia, recuerdos...», explicaba emocionado Óscar Gutiérrez, que ha regresado de Barcelona para sumarse a la fiesta. A medida que avanzaba la tarde, cada rincón de la plaza se convirtió en un punto de encuentro: abrazos, risas, selfies, brindis anticipados. En apenas unos minutos, la camiseta oficial de cada peña se ha convertido en uniforme, en declaración de intenciones, en símbolo de una semana que promete ser inolvidable. Con la ciudad ya salpicada de colores y el ambiente encendido, Torrelavega da la bienvenida a su gran cita anual. Las camisetas están entregadas. La cuenta atrás para celebrar La Patrona, oficialmente, ha comenzado.