Cristalería Robledo, un clásico de los concursos de decoración navideña en Torrelavega. Palomeque

Torrelavega inicia el concurso para elegir las casas más iluminadas de la Navidad

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

Torrelavega ha vuelto a abrir su tradicional concurso 'La Luz de la Navidad', una cita que muchos vecinos esperan cada año y que vuelve con la intención de llenar la ciudad de luces y pequeñas ideas caseras. La presentación corrió a cargo del concejal de Servicios Generales, José Luis Urraca, junto a Radiostudio y Logos Energía, que llevan tiempo impulsando esta iniciativa que ya se ha consolidado en la Navidad local.

El propósito del certamen es sencillo: animar a la gente a decorar sus ventanas, balcones o fachadas y premiar ese esfuerzo que, en muchos hogares, empieza semanas antes del puente de diciembre. En total se repartirán 1.100 euros en dos categorías. Una está pensada para ventanas y balcones, y la otra para fachadas y jardines. Cada modalidad cuenta con tres premios, dotados con 300, 150 y 100 euros. Participar no requiere nada especial. Basta con tener la iluminación colocada hasta el 5 de enero y encenderla entre las ocho y las diez de la noche. Las inscripciones pueden hacerse por WhatsApp (649024804) enviando dos fotos, la dirección completa y un teléfono.

El concurso está abierto a viviendas particulares y también a comunidades que decoren una fachada conjunta. Desde Logos Energía, Pablo Arce destacó que el nivel crece cada año y que escoger a los ganadores se vuelve «más difícil de lo que parece».

