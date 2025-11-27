Torrelavega inicia el concurso para elegir las casas más iluminadas de la Navidad

Laura Masegosa Torrelavega Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Torrelavega ha vuelto a abrir su tradicional concurso 'La Luz de la Navidad', una cita que muchos vecinos esperan cada año y que vuelve con la intención de llenar la ciudad de luces y pequeñas ideas caseras. La presentación corrió a cargo del concejal de Servicios Generales, José Luis Urraca, junto a Radiostudio y Logos Energía, que llevan tiempo impulsando esta iniciativa que ya se ha consolidado en la Navidad local.

El propósito del certamen es sencillo: animar a la gente a decorar sus ventanas, balcones o fachadas y premiar ese esfuerzo que, en muchos hogares, empieza semanas antes del puente de diciembre. En total se repartirán 1.100 euros en dos categorías. Una está pensada para ventanas y balcones, y la otra para fachadas y jardines. Cada modalidad cuenta con tres premios, dotados con 300, 150 y 100 euros. Participar no requiere nada especial. Basta con tener la iluminación colocada hasta el 5 de enero y encenderla entre las ocho y las diez de la noche. Las inscripciones pueden hacerse por WhatsApp (649024804) enviando dos fotos, la dirección completa y un teléfono.

El concurso está abierto a viviendas particulares y también a comunidades que decoren una fachada conjunta. Desde Logos Energía, Pablo Arce destacó que el nivel crece cada año y que escoger a los ganadores se vuelve «más difícil de lo que parece».