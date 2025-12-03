El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajos para levantar el skatepark, ayer, en Nueva Ciudad (Torrelavega). Juanjo Santamaría

Torrelavega ya levanta en Nueva Ciudad el skatepark que sustituirá al de La Lechera

Las máquinas trabajan junto al pabellón María Pardo para construir esta instalación, en respuesta a la pérdida de las pistas del arco norte con motivo del desvío del tren

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Comienzan las obras del skatepark de Nueva Ciudad, la respuesta del Ayuntamiento de Torrelavega a la pérdida -temporal- de las pistas de La Lechera ... con motivo de las obras del desvío del tren. La ciudad invertirá 370.529 euros en esta instalación deportiva, que deberá estar lista y abierta a los patinadores el próximo verano, después de siete meses de obras a cargo de la adjudicataria, la constructora Cooping Ramps. Los trabajos dan comienzo después de una larga espera, marcada por el debate sobre la ubicación de esta nueva instalación, en primer lugar, y el encaje de este compromiso en el Presupuesto municipal, después -la obra se quedó fuera de las cuenta el año pasado, por ejemplo-. Finalmente, comienza esta cuenta atrás de siete meses para poder contar nuevamente con unas pistas de skate en Torrelavega. Para entonces, verano de 2026, la ciudad debería contar también con el nuevo espacio de patinaje en la Tecnoteca -en obras aún-; asimismo, para esas fechas las maltrechas pistas de La Lechera deberían ser testigo ya del tráfico ferroviario a lo largo de la vía auxiliar, aunque esa es otra historia y depende también de los plazos del soñado proyecto de soterramiento.

