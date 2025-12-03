Torrelavega ya levanta en Nueva Ciudad el skatepark que sustituirá al de La Lechera

Comienzan las obras del skatepark de Nueva Ciudad, la respuesta del Ayuntamiento de Torrelavega a la pérdida -temporal- de las pistas de La Lechera ... con motivo de las obras del desvío del tren. La ciudad invertirá 370.529 euros en esta instalación deportiva, que deberá estar lista y abierta a los patinadores el próximo verano, después de siete meses de obras a cargo de la adjudicataria, la constructora Cooping Ramps. Los trabajos dan comienzo después de una larga espera, marcada por el debate sobre la ubicación de esta nueva instalación, en primer lugar, y el encaje de este compromiso en el Presupuesto municipal, después -la obra se quedó fuera de las cuenta el año pasado, por ejemplo-. Finalmente, comienza esta cuenta atrás de siete meses para poder contar nuevamente con unas pistas de skate en Torrelavega. Para entonces, verano de 2026, la ciudad debería contar también con el nuevo espacio de patinaje en la Tecnoteca -en obras aún-; asimismo, para esas fechas las maltrechas pistas de La Lechera deberían ser testigo ya del tráfico ferroviario a lo largo de la vía auxiliar, aunque esa es otra historia y depende también de los plazos del soñado proyecto de soterramiento.

Mientras tanto, ayer, el Ayuntamiento celebró el inicio de los trabajos en Nueva Ciudad por todo lo alto, visitando las obras y dando cuenta de la llegada de las excavadoras. «Por fin comenzamos a hacer realidad este proyecto que hemos diseñado de la mano de una representación de los skaters que utilizaban las pistas de La Lechera», declaraba el edil de Obras y primer teniente de alcalde, José Luis Urraca, haciendo un guiño al arquitecto Daniel Yábar Ramos, con experiencia en este campo. Gracias a la 'mano' de este profesional, Torrelavega podrá seguir siendo un referente en el mundo del skate, como enfatizó también el alcalde, Javier López Estrada.

Aunque en Nueva Ciudad solo hay trabajos de movimiento de tierra todavía, el Consistorio tiene bastante claro el modelo de skatepark que habrá aquí dentro de siete meses: estará construido en hormigón, sobre una superficie de 1.138 metros cuadrados, y contará con tres zonas adaptadas a los distintos niveles de los patinadores, sean principiantes o más experimentados.

Sobre esas tres zonas. La primera estará destinada a aquellos patinadores de nivel medio-alto, con un 'bowl' o piscina de 2,7 metros de altura, una mini rampa de 1,6 y extensiones de distintas medidas; la segunda es la que estará dedicada a los noveles o también a perfeccionar la técnica, con un vaso reducido de 0,9 a 1,5 metros; y la tercera, por su parte, se basará en una 'zona street' para todos los niveles, con diferentes elementos, pirámides e inclinaciones.

El proyecto de ejecución que ahora se pone en marcha es fruto de un proceso participativo con la comunidad de patinadores; más concretamente, se trata del prototipo final de una selección que el Consistorio propuso a Daniel Yábar, como arquitecto experto en la materia y con proyectos del estilo tanto en España como en Francia.

Y, al margen de la óptica de los patinadores, las flamantes pistas contarán también con un entorno renovado: por lo pronto contará con accesos adaptados desde la Avenida de Cantabria y el pabellón María Pardo, así como zonas de estancia con bancos accesibles, papeleras, aparcamientos para bicicletas y fuente de agua potable. Todo lo necesario para patinar, de día y de noche, gracias a la iluminación que rodeará a la instalación.

En siete meses, esta descripción pasará de las palabras a los hechos y los patinadores podrán palpar al fin este compromiso adquirido del Ayuntamiento, tras el adiós temporal a las pistas de La Lechera con motivo del desvío ferroviario. ¿Cuándo volverán? Hoy es casi imposible contestar a esa pregunta. Todo depende de la rapidez con que se ejecute el soterramiento -proyecto que sigue sin conocerse en detalle-. Pueden ser cinco, seis o más años si todo se complica.