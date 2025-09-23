El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una trabajadora durante las labores de limpieza en un colegio. Luis Palomeque

Torrelavega da luz verde al contrato de limpieza de edificios municipales

El pliego esta valorado en más de 1,8 millones de euros anuales e incluye una treintena de edificios y espacios públicos y deportivos

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:03

La Comisión de Hacienda ha dado un paso clave para la renovación del contrato de limpieza de centros públicos, dependencias municipales e instalaciones deportivas de ... Torrelavega. Con un importe que supera los 1,8 millones de euros anuales, el servicio deberá ser refrendado ahora por el Pleno, dado su peso económico y la duración prevista, que se extenderá durante tres años con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco.

