Torrelavega da luz verde al contrato de limpieza de edificios municipales
El pliego esta valorado en más de 1,8 millones de euros anuales e incluye una treintena de edificios y espacios públicos y deportivos
Torrelavega
Martes, 23 de septiembre 2025, 19:03
La Comisión de Hacienda ha dado un paso clave para la renovación del contrato de limpieza de centros públicos, dependencias municipales e instalaciones deportivas de ... Torrelavega. Con un importe que supera los 1,8 millones de euros anuales, el servicio deberá ser refrendado ahora por el Pleno, dado su peso económico y la duración prevista, que se extenderá durante tres años con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco.
El acuerdo aprobado este martes divide la prestación en dos lotes. El primero, referido a la limpieza de la mayor parte de las dependencias municipales, ha sido adjudicado a la UTE formada por Ilunion Limpieza y Medioambiente S.A e Ilunion CEE Limpieza y Medioambiente S.A, por un importe de 1.857.678 euros. El segundo, reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, lo gestionará la empresa Servicios Osga S.L., que presentó una oferta de 132.476 euros.
El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, recordó que este contrato es uno de los de mayor volumen económico del Ayuntamiento y subrayó que se mantienen prácticamente los mismos espacios que en ejercicios anteriores, con la incorporación de algunas novedades. Entre ellas figura la nueva sede municipal de La Llama, que pasa a estar incluida en el servicio.
Los detalles del contrato
En el primer lote se encuentran incluidos edificios como el Palacio municipal y el anexo administrativo, instalaciones deportivas, centros escolares, el Mercado Nacional de Ganados, el matadero comarcal, dependencias de Aguas Torrelavega y diferentes oficinas municipales como la Plaza de Abastos, el Parque de Bomberos, Protección Civil, Policía Local, el Teatro Municipal Concha Espina o la Sala Mauro Muriedas.
El segundo lote incorpora centros cívicos, la Biblioteca Municipal, el Centro de Formación de Barreda, la Oficina de Turismo, el edificio Lázaro Baruque y varias instalaciones deportivas como el pabellón multiusos de La Lechera, la bolera Severino Prieto, el pabellón Mies de Vega o las pistas de La Lechera.
Pérez Noriega destacó que el nuevo contrato «garantiza un servicio esencial para la vida diaria de la ciudad y la atención a espacios de gran uso público». Además, incidió en que la inclusión de los Centros Especiales de Empleo en uno de los lotes supone una apuesta por la inserción laboral de personas con más dificultades de acceso al mercado, al tiempo que se asegura la limpieza de instalaciones de referencia. Con ello, el Ayuntamiento busca reforzar un modelo de gestión que combina eficacia en el servicio con un componente social claramente reconocible.
