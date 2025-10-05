Torrelavega marcha para visibilizar y concienciar sobre la salud mental

Javier Gangoiti Torrelavega Domingo, 5 de octubre 2025, 17:08 | Actualizado 18:22h. Comenta Compartir

Cada vez se habla más sobre salud mental -cuyo día internacional se celebra este próximo viernes 10 de octubre-, pero los trastornos graves más allá de la ansiedad y la depresión siguen siendo temas peligrosamente cerca del «tabú», el «olvido» y el «estigma». Esas son solo algunas de las palabras que, en boca de los organizadores y asistentes de este domingo a la Marcha Solidaria 'Por la salud mental' en Torrelavega, definen el lugar en el que todavía se encuentra arrinconado el abordaje de los trastornos más graves. «Son un gran desconocido», zanjaba este domingo por la mañana Celia María Estrada, una de las más de doscientas personas que se ha calzado unas deportivas para caminar cinco kilómetros y , por el camino, visibilizar y concienciar sobre la importancia de estos trastornos, sus cuidados y el apoyo institucional que necesitan. «Hay que solidarizarse con ello, sensibilizar a la sociedad. A ver si ponen más medios», terminaba.

Celia, vecina de la ciudad, ofrecía esas declaraciones desde el Bulevar Demetrio Herrero, a resguardo de una lluvia que no nubló las expectativas de esta primera marcha organizada por el Centro de Rehabilitación Psicosocial de la Fundación Hospitalarias de Torrelavega (Padre Menni), que cumple 25 años en la capital del Besaya. Más de doscientas personas se hicieron con un dorsal y salieron a andar por el centro y una parte del Bulevar Ronda de Torrelavega esta mañana. Toda la recaudación irá destinada a las asociaciones que trabajan con el centro en sus programas terapéuticos: como la Asociación de Galgos y Podencos, que hacen terapia con los animales; y el Banco de Alimentos, con el que colaboran como voluntarios.

No todo el mundo tiene la realidad de la salud mental y los cuidados a problemas graves en su entorno, pero quienes la conocen entienden realmente su complejidad, su delicadeza y la importancia de defender su apoyo desde las instituciones y en el conjunto de la sociedad. Nerea Agüera y Mari Carmen Cerro, dos jóvenes de 26 años, son amigas de una trabajadora del centro que organiza la marcha y no han querido perdérsela este domingo. «Los trastornos graves están muy estigmatizados aún», subrayaba la primera; «sus profesionales hacen una labor fundamental», añadía la segunda.

«Sabíamos que no íbamos a quedarnos en casa», compartían ellas y repetía también el padre de Nerea, José Alberto, también listo para caminar. Todavía hay muchos tabúes con los trastornos graves. Ninguno estamos libres de sufrir estos problemas», decía, antes de la salida frente al Palacio. Como él, otros agarraron el impermeable este domingo para apoyar al centro, su trabajo y para visibilizar la salud mental. «De los trastornos leves se va hablando cada vez más, pero hay enfermedades más graves cuyo debate aún se trata de evitar», sintetizaba David López, apenas unos segundos antes de que el concejal de Deportes Nacho González, quien también se rindió a la «importante labor» del centro, inaugurara la marcha junto a la organización.

Desde el puesto de reparto de dorsales e información, con una sonrisa constante y la ilusión propia de organizar esta primera edición, Teresa Novoa, la directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial, hacía un llamamiento a las instituciones para que brinden «más apoyo y recursos» a la salud mental. «Y también a los trastornos graves, los más olvidados». A su lado, el director gerente del Centro Hospitalario Padre Menni de Santander, Carlos Víctor Pajares, insistió en esa idea, recordando que el «estigma» sobre estas dolencias, lejos de caer, «sigue creciendo». Decía: «Estamos trivializando mucho los problemas de salud mental. Hay otra salud mental que está todavía escondida, de la que no queremos saber nada». Por último, un dato que sacó a colación del tema y que invita a la reflexión: «Una de cada cuatro personas vamos a sufrir algún tipo de trastorno de salud mental».