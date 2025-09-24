Torrelavega pide ayudas al Gobierno para el Bulevar Radial y obras de asfaltado y alumbrado La solicitud al Plan 80-20 asciende a 800.000 euros y busca cofinanciar tres actuaciones consideradas prioritarias por el Ayuntamiento

Laura Masegosa Torrelavega Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:14

La Comisión de Obras de Torrelavega ha dado el visto bueno a la solicitud de una subvención de 800.000 euros al Gobierno de Cantabria dentro del Plan de Inversiones Municipales 2025-2029, conocido como Plan 80-20.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Obras, Borja Sainz, explicaron que el objetivo es cofinanciar tres actuaciones clave para el municipio. La de mayor envergadura es la urbanización del Bulevar Radial El Valle, en Sierrapando. Con un presupuesto cercano a los tres millones de euros y un plazo de doce meses, el proyecto prevé dos viales, aceras, carril bici, aparcamientos y redes de servicios en el tramo entre la residencia del Asilo San José y la glorieta de 'El Grillo'. López Estrada subrayó que esta obra «reforzará la movilidad y dará continuidad a la red viaria».

El segundo proyecto es el Plan de Asfaltado 2025, con una inversión de 730.799 euros. Incluye la mejora de firmes en barrios como La Montaña, San Ramón, Tanos, Barreda, Campuzano o Ganzo, además de calles como Rufino Peón, Joaquín Hoyos y Coro Ronda Garcilaso. Según Sainz, se trata de «una de las actuaciones más reclamadas por los vecinos en los últimos años, que permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad».

La tercera actuación consiste en la renovación del alumbrado en Torres Arriba, con un presupuesto de 61.811 euros y un plazo de tres meses. Con esta intervención se busca modernizar la red, mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad en la zona, respondiendo a una demanda reiterada de los residentes.