El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la rotonda y del aparcamiento provisional en El Valle. Luis Palomeque

Torrelavega pide ayudas al Gobierno para el Bulevar Radial y obras de asfaltado y alumbrado

La solicitud al Plan 80-20 asciende a 800.000 euros y busca cofinanciar tres actuaciones consideradas prioritarias por el Ayuntamiento

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:14

La Comisión de Obras de Torrelavega ha dado el visto bueno a la solicitud de una subvención de 800.000 euros al Gobierno de Cantabria dentro del Plan de Inversiones Municipales 2025-2029, conocido como Plan 80-20.

El alcalde, Javier López Estrada, y el concejal de Obras, Borja Sainz, explicaron que el objetivo es cofinanciar tres actuaciones clave para el municipio. La de mayor envergadura es la urbanización del Bulevar Radial El Valle, en Sierrapando. Con un presupuesto cercano a los tres millones de euros y un plazo de doce meses, el proyecto prevé dos viales, aceras, carril bici, aparcamientos y redes de servicios en el tramo entre la residencia del Asilo San José y la glorieta de 'El Grillo'. López Estrada subrayó que esta obra «reforzará la movilidad y dará continuidad a la red viaria».

El segundo proyecto es el Plan de Asfaltado 2025, con una inversión de 730.799 euros. Incluye la mejora de firmes en barrios como La Montaña, San Ramón, Tanos, Barreda, Campuzano o Ganzo, además de calles como Rufino Peón, Joaquín Hoyos y Coro Ronda Garcilaso. Según Sainz, se trata de «una de las actuaciones más reclamadas por los vecinos en los últimos años, que permitirá mejorar la seguridad y la accesibilidad».

La tercera actuación consiste en la renovación del alumbrado en Torres Arriba, con un presupuesto de 61.811 euros y un plazo de tres meses. Con esta intervención se busca modernizar la red, mejorar la eficiencia energética y reforzar la seguridad en la zona, respondiendo a una demanda reiterada de los residentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  5. 5

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  6. 6

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  7. 7 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  10. 10

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega pide ayudas al Gobierno para el Bulevar Radial y obras de asfaltado y alumbrado

Torrelavega pide ayudas al Gobierno para el Bulevar Radial y obras de asfaltado y alumbrado