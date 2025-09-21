Torrelavega Sí reclama un modelo de gestión claro para La Carmencita

El Grupo Municipal Torrelavega Sí ha vuelto a exigir al equipo de gobierno una gestión «eficaz, realista y ajena al oportunismo político» para el aparcamiento ... disuasorio de La Carmencita. La formación considera que la falta de un plan coherente para su funcionamiento cotidiano se evidenció con la encuesta sobre la gratuidad del servicio impulsada por el propio Ejecutivo.

La preocupación del partido se ha acentuado tras la última reunión del Consejo Rector del Patronato Municipal de Educación, en la que se presentó una «declaración de excepcionalidad» para contratar a tres ayudantes especialistas del Serca con el fin de vigilar el aparcamiento. Para Torrelavega Sí, que estos trabajadores asuman tareas de seguridad entre las seis de la mañana y las ocho de la tarde supone «un desatino», tanto por el riesgo que entraña como por no coincidir con la franja horaria de mayor necesidad. Además, critican que el coste, cercano a los 80.000 euros, recaiga sobre todos los vecinos, sean o no usuarios del servicio.

La formación recuerda que no solo se trata de su opinión política. La propia Intervención municipal advirtió en un informe remitido minutos antes de la sesión que esta contratación no estaba prevista en el presupuesto y que incrementa el gasto sin ninguna garantía de estabilidad. El documento remitido recomienda implantar en un plazo máximo de seis meses un sistema de control de acceso acompañado de una tabla de precios y tarifas, coincidiendo con las «demandas históricas» de Torrelavega Sí.