Torrelavega, en la red española para la transformación verde La ciudad ha participado esta semana en el encuentro nacional celebrado en Madrid que marca la hoja de ruta de la renaturalización urbana

Laura Masegosa Torrelavega Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Torrelavega ha dado un nuevo paso en su estrategia de transformación verde con su participación en NatUrbana Conecta, la nueva comunidad de práctica lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). Esta iniciativa reúne a más de 150 entidades de toda España para intercambiar experiencias y avanzar en soluciones basadas en la naturaleza aplicadas a entornos urbanos.

El proyecto Torrelavega Conexión Natural estuvo presente en el encuentro celebrado esta semana en Madrid, donde se presentó oficialmente esta red colaborativa impulsada por la Fundación Biodiversidad. El objetivo es claro: crear un espacio de aprendizaje entre municipios que ya están trabajando en la renaturalización de sus ciudades y reforzar el seguimiento de los resultados mediante indicadores comunes.

Torrelavega estuvo representada por la concejala de Medio Ambiente, Infraestructura Verde, Festejos e Igualdad, Patricia Portilla; la técnica del proyecto, Alicia Polidura; y Juan Manuel Pardo de Santayana, del Grupo Local SEO-Cantabria, entidad colaboradora. La presencia de la ciudad en esta primera sesión refuerza su posición entre los municipios que están liderando el cambio hacia modelos urbanos más sostenibles.

Durante la jornada, los participantes tomaron parte en talleres temáticos para analizar retos, necesidades y ejemplos reales de renaturalización. También hubo espacio para networking entre proyectos, lo que permitió a Torrelavega establecer contactos con ciudades que ya han puesto en marcha actuaciones similares a las que se están desarrollando en el municipio.

La inclusión de Torrelavega en esta comunidad supone una oportunidad para seguir fortaleciendo Torrelavega Conexión Natural, un proyecto que trabaja para transformar la trama urbana incorporando más vegetación, mejorando la biodiversidad local y acercando la naturaleza a los barrios. Formar parte de NatUrbana Conecta permitirá al Ayuntamiento compartir sus avances, aprender de otras experiencias y acceder a herramientas de evaluación que medirán el impacto real de las actuaciones.

Además, la iniciativa impulsada por Miteco servirá para elaborar una guía de buenas prácticas basada en los proyectos de toda España y actualizar el manual de indicadores de renaturalización, documentos que ayudarán a consolidar un modelo común para las ciudades que buscan ser más verdes y saludables.