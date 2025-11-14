El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El concejal de Industria, Pedro Pérez Noriega, revisa algunos archivos en el interior de Sniace. Luis Palomeque

Torrelavega se sumergirá en la historia de Sniace con exposiciones y charlas en el Ferial

Las IV Jornadas de Patrimonio Industrial de Cantabria se celebrarán del 18 al 27 de noviembre y contemplan una visita al entorno de la extinta fábrica el sábado 22

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:59

Torrelavega se sumergirá de lleno en la historia y el legado de la extinta Sniace con exposiciones y charlas en el Mercado Nacional de Ganados, en el marco de la cuarta edición de las Jornadas de Patrimonio Industrial de Cantabria. Estas se celebrarán a partir de la semana que viene, del martes 18 –inauguración a las 11.00 horas– al jueves 27 de noviembre, y contemplan una visita al entorno de la fábrica el sábado 22 por la tarde. A través de conferencias con historiadores, fotografías y todo tipo de material, las Jornadas de Patrimonio Industrial volverán a poner en el centro la recuperación, conservación y difusión de estos bienes con una importancia determinante en el desarrollo de Torrelavega a lo largo de las décadas. «El pasado industrial es uno de nuestros valores y está en nuestro ADN», declaraba este viernes el alcalde, Javier López Estrada, acompañado por el concejal de Industria, Pedro Pérez Noriega, y el presidente de la Asociación Red de Patrimonio Industrial de Cantabria, Víctor Moreno, durante la presentación de estas jornadas.

Con un horario de visitas guiadas –de mañana y tarde salvo el jueves 20, el sábado 22 y el lunes 24, solo por la mañana–, el Ferial acogerá una serie de paneles sobre la obra social, los inicios de la fábrica y todo tipo de detalles sobre su historia, mostrando también algunos materiales, desde máquinas hasta algún equipo químico. Las charlas serán el viernes y el sábado, y contarán con periodistas como Nieves Bolado o el investigador y escritor José Ortiz Sal, entre otros ponentes.

