Torrelavega se transforma en la capital del circo este fin de semana con decenas de artistas y compañías

Torrelavega se prepara para convertirse en una gran carpa abierta el sábado y el domingo con la sexta edición del Festival 'Ciudad de Circo'. ... La plaza de La Llama, cubierta para la ocasión, reunirá a artistas y compañías que ofrecerán un programa pensado para disfrutar en familia y acercar las nuevas tendencias del circo contemporáneo.

El festival, promovido por Malabaracirco con el respaldo del Ayuntamiento de Torrelavega, el Inaem y la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, reunirá propuestas muy distintas que mezclan humor, música, danza, crítica social y acrobacias. Payasas, trapecistas, malabaristas, magos y equilibristas llenarán de color y movimiento un espacio convertido durante dos días en punto de encuentro cultural.

La programación arranca el sábado a las 13.00 horas con 'Cuacac!', un espectáculo que combina manipulación de objetos, danza y acrobacias aéreas para hablar de las cargas que acompañan al ser humano y de cómo transformarlas en oportunidades de crecimiento. A las 17.00 horas será el turno de 'Malabarian On The Rox', una propuesta de circo clásico con tintes cómicos, y a las 20.00 horas llegará 'Cateura', montaje que invita a reflexionar sobre el impacto de los residuos y la necesidad de un mundo más sostenible.

El domingo, a las 13.00 horas, la jornada comenzará con 'Esto no es un homenaje a Raffaella Carrà', una propuesta participativa que mezcla baile, humor y circo contemporáneo con guiños musicales a la artista. A lo largo del fin de semana también podrá verse a Mr. Glorious, que tras más de 25 años de carrera sorprenderá con su espectáculo de globos y humor.

Con esta nueva edición, Torrelavega reafirma su vínculo con el mundo del circo, una relación que Malabaracirco ha reforzado en las últimas décadas gracias a su labor artística y comunitaria.