Torrelavega se transforma en la capital del circo este fin de semana con decenas de artistas y compañías
Torrelavega
Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00
Torrelavega se prepara para convertirse en una gran carpa abierta el sábado y el domingo con la sexta edición del Festival 'Ciudad de Circo'. ... La plaza de La Llama, cubierta para la ocasión, reunirá a artistas y compañías que ofrecerán un programa pensado para disfrutar en familia y acercar las nuevas tendencias del circo contemporáneo.
El festival, promovido por Malabaracirco con el respaldo del Ayuntamiento de Torrelavega, el Inaem y la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, reunirá propuestas muy distintas que mezclan humor, música, danza, crítica social y acrobacias. Payasas, trapecistas, malabaristas, magos y equilibristas llenarán de color y movimiento un espacio convertido durante dos días en punto de encuentro cultural.
La programación arranca el sábado a las 13.00 horas con 'Cuacac!', un espectáculo que combina manipulación de objetos, danza y acrobacias aéreas para hablar de las cargas que acompañan al ser humano y de cómo transformarlas en oportunidades de crecimiento. A las 17.00 horas será el turno de 'Malabarian On The Rox', una propuesta de circo clásico con tintes cómicos, y a las 20.00 horas llegará 'Cateura', montaje que invita a reflexionar sobre el impacto de los residuos y la necesidad de un mundo más sostenible.
El domingo, a las 13.00 horas, la jornada comenzará con 'Esto no es un homenaje a Raffaella Carrà', una propuesta participativa que mezcla baile, humor y circo contemporáneo con guiños musicales a la artista. A lo largo del fin de semana también podrá verse a Mr. Glorious, que tras más de 25 años de carrera sorprenderá con su espectáculo de globos y humor.
Con esta nueva edición, Torrelavega reafirma su vínculo con el mundo del circo, una relación que Malabaracirco ha reforzado en las últimas décadas gracias a su labor artística y comunitaria.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión