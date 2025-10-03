El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de una edición anterior de la iniciativa circense. DM

Torrelavega se transforma en la capital del circo este fin de semana con decenas de artistas y compañías

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Torrelavega se prepara para convertirse en una gran carpa abierta el sábado y el domingo con la sexta edición del Festival 'Ciudad de Circo'. ... La plaza de La Llama, cubierta para la ocasión, reunirá a artistas y compañías que ofrecerán un programa pensado para disfrutar en familia y acercar las nuevas tendencias del circo contemporáneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

