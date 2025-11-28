El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Torrelavega, ayer, en su protesta. DM

Trabajadoras del SAD protestan en la calle por su situación laboral

Las auxiliares alertan de que los desplazamientos se descuentan de la atención a los usuarios y exigen que se respeten los tiempos reales

Laura Masegosa

Laura Masegosa

Torrelavega

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Torrelavega se manifestaron ayer ante la sede de Servicios Sociales, en la Avenida de España, ... para exponer públicamente la situación laboral que, según aseguran, arrastran desde hace años. Con pancartas y repartiendo folletos informativos a los viandantes, el colectivo volvió a exigir que se cumplan íntegramente los tiempos de atención concedidos a los usuarios y que no se resten minutos de servicio para cubrir los desplazamientos entre domicilios.

