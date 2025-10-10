El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entrada al Hospital Sierrallana de Torrelavega, donde actuó «el grupo de presión» entre 2011 y 2019. Luis Palomeque

Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel

La defensa solicitará este beneficio a la jueza a pesar de que tres de las implicadas están condenadas a cinco años y tres meses, y otra, a tres años y medio

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 07:11

El calvario que están padeciendo las víctimas de las coacciones por las que han sido condenadas cuatro técnicos de Sierrallana a penas de entre ... tres y cinco años de cárcel parece no tener fin. Después de que la Consejería de Salud avanzara a este periódico que no pueden hacer nada para expulsarlas de su puesto de trabajo –por no abrirse en su momento un expediente disciplinario–, ahora las condenadas van a solicitar la suspensión de la pena de prisión, al objeto de no pisar la cárcel.

