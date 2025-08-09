El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad

La Policía Local de Torrelavega ya ha aclarado las dudas que había respecto al accidente de coche que tuvo lugar en la N-634 el ... 20 de abril de 2024 en el que perdió la vida Pablo Gorostiza, de 18 años, después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir el caso.

En un nuevo informe realizado el pasado 18 de julio, los agentes se remiten al documento de incidencia que elaboraron tres días después del accidente, en el que apuntaban que el tramo de la N-634 donde se produjo el siniestro, bajando desde La Montaña, «no tiene señalización de limitación de velocidad», por lo que entienden que la velocidad máxima es la genérica de la vía, 90 km/h. «Velocidad excesiva para esta vía».

Los agentes testaron con moto y turismo ese tramo «y la velocidad máxima a la que permite circular la vía en algunos tramos, por su características, es entre 60 y 70 km/h, y en las curvas, a 40 km/h como máximo». Teniendo en cuenta que un perito fijó en 97,2 km/h la velocidad a la que circulaba el conductor implicado, la Policía confirma el exceso de velocidad que ya señaló en su atestado, donde llegó a la conclusión de que esa circunstancia provocó que el conductor perdiera el control del coche, saliendo despedido por la luneta trasera Gorostiza, que viajaba sin cinturón al igual que los otros dos ocupantes de la parte trasera.

Una vez aclaradas las dos cuestiones que planteó la Audiencia Provincial, ahora el Juzgado de Instrucción Nº7 de Torrelavega tendrá que decidir si continúa con el procedimiento.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial, en contra del criterio de la jueza que no apreció indicios de delitos en la actuación del conductor, entendió que era imprescindible determinar la velocidad máxima del tramo «para poder calibrar, aunque sea indiciariamente, si en el comportamiento del conductor del vehículo hubo un infracción grave de las normas reglamentarias reguladoras del tráfico y si vulneró gravemente o no la reglamentación de tráfico y medió o no imprudencia en su conducción. causando la determinante pérdida de control del coche».

Instalada la señalización

En ese informe de incidencia que confeccionaron días después del trágico accidente, la Policía Local apuntó que era «necesario y urgente» la señalización del tramo para evitar accidentes de tráfico. También la madre del joven fallecido, Eva Peña, reclamó reforzar la seguridad en la zona y colocar señalización. Pues bien, el Ayuntamiento ya ha procedido a colocar señales de limitación de velocidad a 40 km/h.