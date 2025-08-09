El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Ayuntamiento de Torrelavega ha instalado señalización limitando la velocidad en las curvas de ese tramo. Luis Palomeque

El tramo de la N-634 en el que murió Pablo Gorostiza no tenía límites de velocidad

Al no disponer de señales, la Policía Local aclara que la velocidad máxima es la genérica de 90, pero que en la curva donde el conductor implicado circulaba a 97 km/h, el límite es de 40

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:40

La Policía Local de Torrelavega ya ha aclarado las dudas que había respecto al accidente de coche que tuvo lugar en la N-634 el ... 20 de abril de 2024 en el que perdió la vida Pablo Gorostiza, de 18 años, después de que la Audiencia Provincial ordenara reabrir el caso.

