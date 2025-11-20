Los vecinos del Barrio Covadonga alertan sobre el riesgo de caída de la parroquia

«La parroquia de Covadonga está en peligro, empezamos una nueva lucha!». Con esta frase titula el comunicado que este jueves ha lanzado la Asociación ... de Vecinos Besaya del Barrio Covadonga (Torrelavega), alertando sobre los «importantes daños» que sufre este templo con más de medio siglo de historia: «Se está cayendo». Los vecinos del barrio, a través de diferentes colectivos, han unido fuerzas en los últimos días para formar una coordinadora y urgir una reparación y medidas urgentes para rehabilitar el templo, afectado por serios problemas de mantenimiento en la cubierta. Entre tanto, y ante el peligro que supone su estado en la actualidad y antes de lamentar cualquier daño personal, la parroquia ha reducido a mínimos la actividad de la iglesia, desplazando a Campuzano las misas del domingo y también los funerales. Son las medidas de seguridad adoptadas por el propio párroco; eso sí, se mantiene la actividad en la capilla y el resto de misas, como informan desde el Obispado.

Sobre las soluciones y las obras necesarias en la parroquia. La Diócesis continúa estudiando y valorando las posibilidad de actuación, tareas de las que ya adelanta una gran complejidad y sobre todo un gran coste, debido a la presencia de uralita en la cubierta. En esa línea, el Obispado ya ha enviado a un arquitecto en dos ocasiones a la zona para que valore el alcance de los daños y las posibles medidas a poner en marcha, aunque de momento la institución continúa estudiando todas las opciones. No esconden la dificultad que entraña la obra y, de hecho, apelan a la solidaridad de todos aquellos ciudadanos para que, en la medida de lo posible, hagan su contribución para reunir financiación.

Mientras, y con las puertas de la iglesia literalmente precintadas, el mal estado del templo del barrio se ha convertido en una queja común y que ya han hecho pública los vecinos de Covadonga. «Tenemos un claro objetivo: mantener viva la comunidad parroquial y el tejido social del barrio Covadonga, exigiendo compromisos concretos y medidas reales», dicen en su comunica. En su llamada de auxilio, los vecinos dejan claro que la parroquia de Nuestra Sra. de Covadonga es mucho más que un elemento del patrimonio arquitectónico de la ciudad. «Es el lugar donde han nacido los grupos y las voces que han defendido la dignidad del Barrio Covadonga durante generaciones. Sin duda, representa el espíritu de este barrio: compromiso, solidaridad y reivindicación», definen, antes de negarse a «dejar que nuestra historia se borre y que nuestra parroquia se apague».

El Barrio Covadonga se ha distinguido a lo largo de su historia por su importante capacidad de movilización y reivindicación ciudadana. La protección de la parroquia se considera para sus vecinos «una nueva lucha ciudadana». Es más, en las próximas semanas, avanzan, «se realizarán distintas acciones y pediremos toda vuestra colaboración y apoyo».

Más de medio siglo de solidaridad

Han pasado exactamente 57 años desde que, después de una obra que comenzó en los años sesenta del siglo pasado, la comunidad religiosa se formó en torno a este templo, construido a iniciativa del entonces párroco de la Virgen Grande, Monseñor Teodosio Herrera. Entonces se creó una gran familia no solo religiosa, sino también solidaria y con ese cariz reivindicativo tan propio del Barrio Covadonga. En 2018, este templo celebró sus bodas oro; y hoy, poco más de un lustro después, se encuentra en un estado que los vecinos consideran deficiente -algo que ya han denunciado otros torrelaveguenses en otros templos de la ciudad, desde Campuzano, Viérnoles hasta Duález-.