Parroquia de Nuestra Sra. de Covadonga, con las puertas precintadas debido al mal estado del templo. DM

Los vecinos del Barrio Covadonga alertan sobre el riesgo de caída de la parroquia

Las misas dominicales y los funerales ya han sido trasladados a Campuzano debido al mal estado de la cubierta, afectada por un amianto que disparará los costes de posibles obras

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:49

«La parroquia de Covadonga está en peligro, empezamos una nueva lucha!». Con esta frase titula el comunicado que este jueves ha lanzado la Asociación ... de Vecinos Besaya del Barrio Covadonga (Torrelavega), alertando sobre los «importantes daños» que sufre este templo con más de medio siglo de historia: «Se está cayendo». Los vecinos del barrio, a través de diferentes colectivos, han unido fuerzas en los últimos días para formar una coordinadora y urgir una reparación y medidas urgentes para rehabilitar el templo, afectado por serios problemas de mantenimiento en la cubierta. Entre tanto, y ante el peligro que supone su estado en la actualidad y antes de lamentar cualquier daño personal, la parroquia ha reducido a mínimos la actividad de la iglesia, desplazando a Campuzano las misas del domingo y también los funerales. Son las medidas de seguridad adoptadas por el propio párroco; eso sí, se mantiene la actividad en la capilla y el resto de misas, como informan desde el Obispado.

