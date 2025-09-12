Los vecinos piden explicaciones sobre la Ruta del Cuaternario

Representantes de distintas asociaciones vecinales de Torrelavega se reunieron esta semana para abordar varias cuestiones que afectan al día a día de los barrios. Algo ... habitual. Aunque el tema central fue el asfaltado de calles -una demanda reiterada durante los últimos meses-, también surgieron otras preocupaciones, entre ellas, el proyecto turístico en el monte Dobra.

Uno de los asuntos que más inquietud generó fue la llamada ruta familiar del Cuaternario, un sendero que incluirá esculturas de animales prehistóricos. Montse Pérez, portavoz de la Unión Vecinal, explicó que los vecinos de La Montaña expresaron dudas sobre la intervención y su impacto en el entorno natural del Dobra. «Hay muchas preguntas en el aire, y por eso queremos aclararlas directamente con los responsables del proyecto», señaló.

Para ello, han solicitado una reunión con el concejal Jesús Sánchez, encargado del Plan de Sostenibilidad Turística. La cita se celebrará el próximo 6 de octubre y servirá, según los vecinos, para despejar incógnitas y trasladar su opinión antes de que las obras arranquen. También quieren saber si habrá algún proceso participativo antes de ejecutar la ruta.

En el encuentro participó el concejal de Obras en funciones, Borja Sainz Ahumada, que respondió a las peticiones sobre mejoras en el firme y escuchó las prioridades que marcaron los propios vecinos. La reunión fue, según los asistentes, «cordial y útil», aunque no todos los temas quedaron resueltos.