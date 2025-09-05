Los vecinos trasladan su hartazgo por la inseguridad en Torrelavega mientras la Policía investiga el disparo en Covadonga

El Barrio Covadonga amanecía tranquilo este viernes por la mañana, con menciones veladas al disparo detonado un día antes en un domicilio del barrio, ... al estado de la víctima –una mujer que ya se encuentra fuera de peligro, según fuentes próximas a la investigación– y el clima de inseguridad que se respira en Torrelavega de un año a esta parte. En los bares o las conversaciones de acera y siempre con discreción, las referencias a esa «deriva», al uso de armas de fuego en casa y a la sucesión de episodios de violencia grave se sucedían de tanto en cuanto. Algunos, incluso, se enteraban en estas mismas conversaciones de lo ocurrido hacía menos de 24 horas, del que ya es el quinto suceso con armas de fuego que sobresalta a los vecinos de Torrelavega en casi un año y medio.

«El barrio ya no es lo que era», se limitaba a decir una vecina temprano por la mañana, conocedora de los hechos; «sí que se palpa el sentimiento de inseguridad», añadía a su lado otro vecino; «los de siempre», zanjaba una tercera acompañante, sin querer ahondar demasiado en presuntos culpables ni la investigación. Esta, a cargo de la Policía Nacional, sigue en marcha y, de momento, sin detenidos, según trasladan desde el cuerpo.

Entre tanto, lo ocurrido ayer deja un sentimiento de malestar claro entre muchos vecinos del barrio y de la ciudad en general, «hartos» de la sucesión de episodios graves en diferentes puntos de Torrelavega. Uno de los matices que distingue a este de los anteriores es que se ha producido en el interior del domicilio; esto, sin ser un consuelo, es algo que muchos tienen en cuenta.

La portavoz de la Unión Vecinal, Montse Pérez, es un ejemplo. «Es un caso distinto», distingue, antes de rechazar por completo lo ocurrido: «No tendría que haber armas de fuego en ninguna casa. Es una vergüenza». Como ella, muchos representantes se mantienen a la espera de más datos y avances en las pesquisas. El próximo miércoles, avanza, ella y el resto de portavoz mantendrán una reunión.

«La cosa se está poniendo muy mal», comenta de forma más vehemente Gonzalo Llamosas, portavoz de Asociación de Vecinos Río Indiana, de La Inmobiliaria, donde ocurrió otro suceso grave en febrero de este año –otro herido por arma de fuego en la calle Pintor Varela–. «La gente está harta. Hay inseguridad y muchas armas en la ciudad», aseguraba, antes de pedir más vigilancia, explicaciones a la Delegación del Gobierno y un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Policía Local para reforzar la seguridad.

Malestar en la Policía Local

Este último asunto, el del conflicto laboral en una parte de la Policía Local, también se ha puesto de relieve en las últimas horas con un comunicado de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB).

Según el sindicato, existe una relación directa entre el incremento alarmante de sucesos graves y la decisión por parte del Ayuntamiento de negar al cuerpo municipal el reconocimiento en funciones de seguridad ciudadana, siendo «relegados», dicen, a intervenciones «sólo a requerimiento de la Policía Nacional». Ayer, insistiendo en la «necesidad de actualizar las condiciones laborales», lo dejaron claro: «Ha sido una mala decisión que ahora pagamos todos».

Disputa familiar

Con este suceso, señalado por los agentes como una disputa familiar, son cinco los hechos con armas de fuego que trascienden en casi año y medio. Eran las tres y media de la tarde cuando la Policía Nacional recibió la alerta por un disparo en el interior de un piso. Una vez aquí, los efectivos encontraron a una mujer sola, la víctima, con una herida de bala en la espalda y que fue rápidamente trasladada al Hospital de Valdecilla. Algunas fuentes municipales apuntan a un caso de violencia de un hijo contra su madre, aunque la Policía no confirma ese parentesco concreto.