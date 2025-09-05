El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Avenida del Besaya, en el Barrio Covadonga, en una imagen de archivo. Luis Palomeque

Los vecinos trasladan su hartazgo por la inseguridad en Torrelavega mientras la Policía investiga el disparo en Covadonga

La investigación sigue sin detenidos y la víctima del disparo, una mujer herida por arma de fuego en la espalda, ya se encuentra fuera de peligro

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:51

El Barrio Covadonga amanecía tranquilo este viernes por la mañana, con menciones veladas al disparo detonado un día antes en un domicilio del barrio, ... al estado de la víctima –una mujer que ya se encuentra fuera de peligro, según fuentes próximas a la investigación– y el clima de inseguridad que se respira en Torrelavega de un año a esta parte. En los bares o las conversaciones de acera y siempre con discreción, las referencias a esa «deriva», al uso de armas de fuego en casa y a la sucesión de episodios de violencia grave se sucedían de tanto en cuanto. Algunos, incluso, se enteraban en estas mismas conversaciones de lo ocurrido hacía menos de 24 horas, del que ya es el quinto suceso con armas de fuego que sobresalta a los vecinos de Torrelavega en casi un año y medio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  4. 4 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  5. 5

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  6. 6

    Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga
  7. 7

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  8. 8

    En el Seve, tras los recortes de Ryanair: pasajeros indignados y también resignados
  9. 9

    La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez
  10. 10

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los vecinos trasladan su hartazgo por la inseguridad en Torrelavega mientras la Policía investiga el disparo en Covadonga

Los vecinos trasladan su hartazgo por la inseguridad en Torrelavega mientras la Policía investiga el disparo en Covadonga