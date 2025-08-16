El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concursantes compartiendo trucos de cocina y anécdotas

Ver 6 fotos
Concursantes compartiendo trucos de cocina y anécdotas Alberto Aja
Concurso de ollas y paellas

Entre amigos, al punto y en su salsa

Sabores que despiertan competencia

Diego Kattán González

Diego Kattán González

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:51

Tras la sofocante ola de calor del viernes, la mañana del sábado trajo a Torrelavega un respiro muy necesario. La frescura matinal ofreció el escenario ... ideal para dos de los concursos gastronómicos más esperados del verano: el de arroz y el de ollas ferroviarias. Tanto el aparcamiento junto a Miravalles como su parque, además de la zona de La Llama, se transformaron en un gran comedor al aire libre, donde vecinos, visitantes y concursantes compartieron el placer de cocinar. El ambiente de esta jornada remitía inevitablemente al concurso de tortillas celebrado el pasado domingo, donde el inconfundible aroma a huevo cuajándose en la sartén, mezclado con patata dorada y cebolla caramelizándose, impregnó las calles durante toda la mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  3. 3 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  4. 4 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  5. 5

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  6. 6

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  7. 7 San Roque, protagonista
  8. 8

    Evaristo, genio y figura
  9. 9

    Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz
  10. 10

    Cantabria flexibiliza los requisitos de los centros de acogida ante la anunciada llegada masiva de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Entre amigos, al punto y en su salsa