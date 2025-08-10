El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en la Marcha Bulevar Ronda. Luis Palomeque

No hay calor que frene la Marcha Bulevar Ronda

1.500 vecinos de todas las edades llegaron a la meta

Lia Penélope Marzo

Lia Penélope Marzo

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:33

Con sus camisetas blancas reluciendo bajo el sol y las botellas de agua en la mano, cerca de 1.500 vecinos de Torrelavega se dieron ... cita ayer para participar en la XV edición de la Marcha Bulevar Ronda, uno de los eventos más esperados de las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega. Como cada mes de agosto, esta caminata se ha convertido en una tradición que reúne a personas de todas las edades en una jornada que, más que un reto físico, es un encuentro familiar y comunitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nunca he creído que Santander esté masificado, hay margen de crecimiento»
  2. 2

    La influencer Maribel Cabo pasea por las fiestas de Torrelavega
  3. 3

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  4. 4

    Ciao, pretemporada
  5. 5

    El Gobierno calcula que el puente Requejada-Suances soportará 20.000 coches al día
  6. 6 En La Inesperada encontrará una cocina de familia, sencilla y con carne propia
  7. 7

    Fervor cítrico en Novales
  8. 8

    «En Cantabria el tiempo es impredecible, como lo es en otras muchas zonas de España»
  9. 9

    Una empresa cántabra de restauración de yates se ofrece a rehabilitar los galeones de Vital Alsar
  10. 10

    Las carabelas portuguesas invaden Cantabria: 482 picaduras hasta ahora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes No hay calor que frene la Marcha Bulevar Ronda

No hay calor que frene la Marcha Bulevar Ronda