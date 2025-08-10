No hay calor que frene la Marcha Bulevar Ronda

Con sus camisetas blancas reluciendo bajo el sol y las botellas de agua en la mano, cerca de 1.500 vecinos de Torrelavega se dieron ... cita ayer para participar en la XV edición de la Marcha Bulevar Ronda, uno de los eventos más esperados de las fiestas de la Virgen Grande de Torrelavega. Como cada mes de agosto, esta caminata se ha convertido en una tradición que reúne a personas de todas las edades en una jornada que, más que un reto físico, es un encuentro familiar y comunitario.

El punto de partida fue el recinto ferial de La Lechera, donde desde las 11.00 horas se percibía un ambiente festivo. Pese al intenso calor –ese tipo de calor que incita a meterse al mar con ropa y todo–, el ánimo de los participantes estaba por las nubes. Entre risas, saludos y abrazos, familias enteras, grupos de amigos y peñas locales se preparaban para iniciar un recorrido. Algunos se lo toman más en serio, pero la camaradería y lo de pasarlo bien es la tónica general.

«Realmente el concepto está más pensado para ser un paseo y no una prueba deportiva, porque es un ambiente muy familiar», declaraba ayer la concejala de Festejos, Igualdad y Medio Ambiente, Patricia Portilla, mientras terminaban los preparativos de la marcha. Es un paseo en el que las prisas no tienen cabida y donde lo importante es disfrutar del trayecto, de la compañía y de las pequeñas paradas que marcan el camino. Tiempo para charlar, refrescarse y disfrutar del día.

La prueba, de tipo no competitivo, suma ya quince ediciones de ambiente familiar y compañerismo

Antes de dar inicio, todos los participantes recibieron la camiseta oficial de la marcha y la conocida 'cartilla del caminante'. Este documento, más simbólico que formal, debía sellarse en distintos puntos de control situados a lo largo del recorrido. Quienes completaban su cartilla entraban automáticamente en el sorteo de más de cien premios, un incentivo que cada año suma expectación y emoción al evento.

Los primeros pasos se dieron en La Lechera con dirección prevista hacia La Llama, como en anteriores ediciones. Sin embargo, la meteorología hizo que se acortara el trayecto. El fuerte calor llevó a la organización a modificar el final del recorrido por las altas temperaturas. Así, la meta se trasladó al pabellón María Pardo, en Nueva Ciudad, donde esperaba una merecida sombra y un ambiente igualmente festivo.

1 /

A la llegada al pabellón, habían montado un escenario con música y una mesa donde se podían ver todos los artículos que se iban a sortear. El cansancio por el calor se mezclaba con la satisfacción de haber compartido un momento especial con la comunidad. Las peñas, que forman parte inseparable de estas fiestas, no perdieron la oportunidad de tomar fotos para el recuerdo. Algunas se acomodaban bajo los árboles cercanos, buscando un poco de sombra, mientras otras aprovechaban para conversar y seguir disfrutando de la tarde.

La organización repartía bebidas frías para ayudar a reponer fuerzas. El ambiente era distendido y alegre, con música y charlas que llenaban el espacio mientras se preparaba el sorteo final.«Pues mira, yo hoy me siento muy joven y con mucha energía. La marcha está muy bien porque es corta; nosotros estamos muy acostumbrados a caminar», comenta Javier, uno de los caminantes acompañado de su grupo con visible entusiasmo. Un poco más allá, Noelia y Susana se resguardaban a la sombra, esperando el inicio del sorteo «La hemos pasado muy bien, ha sido corto, con mucho calor, pero es parte de estos eventos en verano», comentaban entre risas.

Uno de los aspectos más destacados de la Marcha Bulevar Ronda es su capacidad para reunir a personas de todas las edades. En el recorrido se podían ver desde niños pequeños acompañados de sus padres, hasta abuelos caminando con paso tranquilo pero decidido. No importa si se avanza rápido o despacio, si se va charlando o cantando; la marcha es, ante todo, una excusa perfecta para encontrarse, para conversar y para reforzar lazos que muchas veces la rutina diaria deja en segundo plano.

Ampliar

Además, el recorrido, aunque adaptado este año por las altas temperaturas, sigue ofreciendo a los participantes la oportunidad de redescubrir rincones de la ciudad en un contexto distinto, más pausado y cercano.

Con quince ediciones a sus espaldas, la Marcha Bulevar Ronda se ha consolidado como uno de los eventos clave de las Fiestas de la Virgen Grande. Su éxito radica en su sencillez por ser una convocatoria abierta a todo el mundo, con una organización cuidadosa y un espíritu festivo que envuelve cada paso.

Lejos de perder fuerza, cada año suma nuevos participantes, atraídos tanto por la experiencia en sí como por el boca a boca de quienes ya han participado en ediciones anteriores. El hecho de que la caminata no tenga un carácter competitivo permite que personas con diferentes niveles de condición física puedan unirse. La Marcha Bulevar Ronda vuelve a demostrar que, más allá del recorrido, lo que la mantiene viva es el espíritu colectivo de Torrelavega. Un evento que no entiende de edades ni de distancias y que, edición tras edición, confirma su lugar como uno de los actos más representativos de las fiestas de la Virgen Grande.