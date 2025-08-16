El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Guerra, con la bandera de Torrelavega, dándolo todo en el escenario. Alberto Aja

Ana Guerra y su concierto de diez en unas fiestas de sobresaliente

La artista canaria hizo saltar anoche a toda Torrelavega con una actuación que abarcó desde sus comienzos en Operación Triunfo hasta su último disco

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Torrelavega

Sábado, 16 de agosto 2025, 11:56

El bulevar Demetrio Herrero se convirtió anoche, a las 22.00 horas, en escenario de la gira 'Hilo Rojo Tour' de Ana Guerra. La cantante, ... uno de los muchos triunfitos que en 2017 abandonaron la emblemática academia para perseguir sus sueños recientemente también participó en la duodécima edición de Tu Cara Me Suena y ha genera fervor por toda España. ¿Su destino este viernes? Nada más y nada menos que la ciudad de Torrelavega. Ana Guerra encabezó, junto al cántabro David Bustamante —que actuará el domingo—, una serie de conciertos que han dado ritmo durante las fiestas de la Virgen Grande.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  3. 3

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  4. 4

    Evaristo, genio y figura
  5. 5

    Diavida traspasará a su sustituta las ambulancias y todo el equipamiento y se irá sin indemnización
  6. 6

    Ángel Arroyo, ganadero en Udías: «Que no pasen sed las vacas»
  7. 7

    La operación salida del puente genera otro atasco en Polanco
  8. 8

    La falta de agua obliga a siete municipios a abastecerse con camiones cisterna
  9. 9

    Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz
  10. 10

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ana Guerra y su concierto de diez en unas fiestas de sobresaliente

Ana Guerra y su concierto de diez en unas fiestas de sobresaliente