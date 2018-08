La Feria del Hojaldre pone sabor al final de las fiestas Luis Palomeque Confiteros, hosteleros y cocineros participan en el certamen que cuenta entre hoy y mañana con degustaciones y exhibiciones DAVID CARRERA Torrelavega Sábado, 18 agosto 2018, 14:28

El hojaldre 'marca Torrelavega' no falta en estas fechas en las despensas de muchos hogares de la ciudad. A ello contribuye la Cofradía del Hojaldre de Torrelavega, el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria, con las dos jornadas dedicadas a este producto en el último fin de semana festivo. La Plaza Mayor acoge desde hoy la feria en la que participarán confiteros, hosteleros y cocineros. La organización corre a cargo del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y la Odeca. El público puede disfrutar de esta actividad, que afronta desde las 11.00 horas su tercera edició. Se clausurará mañana domingo a las 21.00 horas. Con un gran éxito de público y acompañados de buen tiempo, han abierto sus 'puertas' trece stands para las confiterías Blanco, Santos (Luis), Santos (Mari), Zapata, Hojaldres y Sol. No faltan las firmas Dromedario, Horno San José, Siderit y la Asociación de Cerveceros de Cantabria. También están representadas las Cofradías del Queso y del Orujo y participan los alumnos del módulo de cocina de la Agencia de Desarrollo Local.

La actividad es para la promoción, exclusivamente, del hojaldre de Torrelavega, como producto que no sólo se puede disfrutar como postre, sino que es un auténtico manjar apto para elaborar con él como base de cualquier plato. A ello contribuirán los alumnos de cocina de la Agencia de Desarrollo Local que desde las13.00 horas han realizado una demostración de cocina con hojaldre.

También habrá actuaciones folclóricas y musicales. La primera, a las 20.00 horas, a cargo del grupo Recuerdos en cuyo repertorio están muy presentes los temas que se tocaban en los guateques de los años 60-70. Y mañana domingo 19, a las 19.30 horas actuará el grupo Alegría Cántabra, con temas regionales. La feria es una magnífica oportunidad para comprar hojaldre en sus más diversas variantes. Pero la 'reina' indiscutible será la polka.