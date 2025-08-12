El folclore y la tradición invaden el Bulevar

Javier Gangoiti Torrelavega Martes, 12 de agosto 2025, 07:06 Comenta Compartir

La Patrona se vive y se escucha de diferentes maneras. Tan pronto se puede ir al concierto del último cantante de moda como al de los artistas que repasan las tonadas y melodías populares de Cantabria. Y después de un primer fin de semana de fiestas dominada por sonidos más bien modernos en el festival Vive la Feria, Torrelavega se zambulle en esta primera mitad de semana en su tradición y el folclore regional. Y lo hará, sobre todo, en el escenario que desde ayer puede considerarse la principal referencia en la oferta cultural de La Patrona, esto es, el Bulevar Demetrio Herrero. Ayer fue el grupo Cahórnega el que, desde este mismo escenario, inauguró esa oferta musical tan ligada a lo nuestro. Su sonido, inspirado en el folclore tradicional de la comunidad autónoma y también en referencias actuales, fue el primero de tres recitales gratuitos orientados a este género, garantía de éxito y de asistencia para muchos vecinos.

Hoy, esas referencias a la música de siempre no faltarán y de hecho irán acompañadas de las mejores voces posibles. A las 21.30, el Bulevar acogerá un gran concierto coral, con la presencia del Coro Santa María de Solvay, el Ronda Garcilaso, la Sociedad Coral de Torrelavega, el Coro Infantil y Juvenil, así como el Coro Ronda Besaya. Casi nada. Algunas de las mejores entidades corales de Torrelavega y Cantabria ofrecerán un espectáculo de primera ante el público, hilando tonadas y canciones que, seguro, podrán cantar ustedes también. Si tienen la oportunidad de asistir no se lo pierdan. Cada vez que los coros se juntan, los matices y la riqueza coral de cada uno de ellos se pone de manifiesto como nunca. Muy recomendado.

El tercer concierto de la semana en el Bulevar Demetrio Herrero no necesita presentación; es más, viene formando parte del cartel de las fiestas de la Virgen Grande desde hace muchos años. Nando Agüeros, una referencia en el panorama musical de la comunidad autónoma, volverá a cantar sus canciones y los himnos que lo han llevado a ser un icono del folclore tradicional. El respetable también cantará aquí, seguro. De hecho, El Diario Montañés publicará mañana, en este mismo suplemento, una entrevista con el autor de 'Viento del norte' y otros himnos.

Día del Folclore, el viernes

Este enfoque tradicional dejará paso a los sonidos más modernos en la segunda mitad de la semana, aunque con una transición suave entre medias. Por lo pronto, el jueves podrán seguir cantando y bien en el Bulevar, gracias a una tanda de canciones de The Beatles Abbey Road, una banda tributo a los de Liverpool, ofrecerá el jueves un recital de lo mejor del catálogo de los británicos, desde 'Love me do' hasta 'Come together'. Y les digo lo de transición suave porque, al día siguiente, el viernes, el Día del Folclore volverá a poner a Cantabria en el centro de las fiestas, con diferentes grupos folclóricos que animarán las calles de la ciudad.

Y permítanme decirlo aquí, aunque no sea algo puramente musical: el jueves, habrá misa solemnse y procesión desde la iglesia de la Virgen Grande, a las 20.00 horas; al día siguiente, se celebrarán también misas, ambas a las 12.00, desde la Virgen Grande y La Asunción.