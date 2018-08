Jarabe de Palo, Ramoncín y Revólver abren mañana Vive la Feria en Torrelavega Daniel Pedriza En tres días la Feria de Muestras de La Lechera albergará casi 20 horas de música DM . Santander Jueves, 9 agosto 2018, 17:25

Los conciertos de Jarabe de Palo, Ramoncín, Revólver y The Best of Rock inician mañana viernes el festival Vive la Feria de Torrelavega, evento que se celebrará en el exterior de la Feria de Muestras de La Lechera hasta el próximo domingo.

La programación del festival incorpora en su primer año más de una docena de conciertos de pop-rock y ofrecerá casi 20 horas de música en directo en dos escenarios diferentes dentro de un recinto en el que también se ha habilitado una zona de restauración de food trucks con una amplia oferta gastronómica para todos los asistentes.

En un comunicado, la organización explica que, además de Jarabe de Palo, Ramoncín, Revólver y The Best of Rock, el cartel del festival incluye a artistas nacionales de la talla de Marta Sánchez, Rosario Flores, Mikel Erentxun, Niña Pastori o David Bustamante.

Según se destaca, Vive la Feria confirma a Torrelavega como «capital musical de la comunidad autónoma», ya que en las últimas semanas se han celebrado en la ciudad otros eventos como los festivales Música en Grande y Hoky Popi Music.

Por lo que respecta a los conciertos de mañana, el recinto abrirá sus puertas a las 20.00 horas, y las entradas se pueden adquirir en taquilla desde 18 euros, gastos de gestión incluidos.

Además, para la jornada del sábado 11 de agosto están previstas las actuaciones de Marta Sánchez, Rosario Flores y Mikel Erentxun, también por 18 euros, y contarán como teloneros en este caso con Maldito Duente, un grupo que rinde homenaje a Héroes del Silencio.

Como cierre de Vive la Feria 2018, el domingo 12 de agosto tendrán lugar los conciertos de David Bustamante y Niña Pastori, acompañados por el grupo local Maneras de Vivir, con una entrada general que se podrá adquirir al precio de 18 euros.