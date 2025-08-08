El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las peñas se apoderaron de las calles de Torrelavega, desde el comienzo del desfile hasta el pregón

Ver 36 fotos
Las peñas se apoderaron de las calles de Torrelavega, desde el comienzo del desfile hasta el pregón Luis Palomeque

Las peñas se apoderan de Torrelavega

Miles de vecinos marcharon para inaugurar la fiesta

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:38

Las fiestas de Torrelavega prometen ser históricas. El desfile de peñas fue una clara demostración del poder y espíritu incansable de sus habitantes. Un océano ... de arcoíris, desde el rojo al verde, pasando por el azul y el rosa, cubrió por la tarde la calle del Conde Torreanaz. Los peñistas, siempre dispuestos a pasar un buen rato y celebrar su herencia histórica y cultural, recorrieron la ciudad partiendo desde la iglesia de la Asunción. Nadie quería perderse a los cabezudos y los gigantes, tan típicos de aquí, tan norteños, tan de Torrelavega.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Prohibido el baño en Berria tras 35 picaduras de medusas en media hora
  2. 2

    Esta tarde comenzará la limpieza de las algas invasoras de las playas de Noja
  3. 3 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  4. 4 Consulta el programa completo de las fiestas de la Virgen Grande
  5. 5

    Leiva, en la campa: 12.000 personas, dos horas de concierto y «si pones el puto flash arderás en el infierno»
  6. 6

    Vecinos de Laredo y Colindres se organizan para alegar contra el PSIR de La Pesquera
  7. 7 Locura en El Sardinero para conseguir los últimos abonos
  8. 8

    Desde Paiporta a Cabezón para olvidar la tragedia
  9. 9

    Los sindicatos lanzan un órdago a Educación y anuncian huelgas en septiembre y octubre
  10. 10 La Coral de Torrelavega abre con música y emoción las fiestas de La Patrona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las peñas se apoderan de Torrelavega