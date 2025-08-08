Sigue con El Diario el desfile y el pregón de las fiestas de Torrelavega El Diario Montañés, en colaboración con Cantabria Televisión, emite desde la página web el pistoletazo de salida de La Patrona, desde las 19.30 horas

Javier Gangoiti Torrelavega Viernes, 8 de agosto 2025, 13:46 Comenta Compartir

Torrelavega prende esta misma tarde la mecha para celebrar sus fiestas de la Virgen Grande y El Diario Montañés estará ahí para contarlo. En colaboración con Cantabria Televisión, nuestra página web emitirá en directo el desarrollo del multitudinario desfile de las peñas junto a Doña Leonor de La Vega, a las 19.30 horas, seguido del pregón en el Bulevar Demetrio Herrero a las 21.00. Esté atento a la web de El Diario para no perderse nada desde el principio.

Aunque la actividad se centrará únicamente por la tarde, este primer viernes de fiestas promete convertir Torrelavega en un auténtico hervidero de gente y en distintos puntos. El concierto de la Coral, en la plaza Baldomero Iglesias, a las siete de la tarde, será solo el preludio de un gran desfile con salida desde la Asunción y protagonizado por cientos de peñistas.

Entre cánticos, música, un mar de camisetas de colores y en compañía de Leonor de la Vega, pondrán destino en el Bulevar Demetrio Herrero, donde a las 21.00 horas tendrá lugar el pregón. Protagonizado por la Coral, el pistoletazo definitivo de las fiestas dará paso al Concierto de Manel Fuentes & Spring Team, sobre ese mismo escenario, mientras se desarrolla también el festival Vive la Feria, en La Lechera.