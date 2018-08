Una renovada Gala Floral con 12 carrozas La belleza de las carrozas que participan en la Gala es un buen reclamo para el público que participa en este fiesta y que llena las calles del desfile. / Luis Palomeque Virgen Grande 2018 | Torrelavega Festejos ha contratado seis carrozas que se sumarán a otras seis inscritas; todas de Castro Urdiales, que desfilarán el día 19 ISABEL GONZÁLEZ CASARES Torrelavega Sábado, 18 agosto 2018, 07:43

No se la pierdan. Este año, la Gala Floral no será la misma. El Ayuntamiento ha introducido unos cambios para una renovación en este gran espectáculo de las fiestas patronales. El área de festejos quiere garantizar el nivel y la calidad de la Gala, de manera que ha encontrado una fórmula para ello en crear dos categorías diferentes: la de espectáculos profesionales y carrozas de artesanos no profesionales. Siguiendo esta impronta, ha contratado a dos empresas de carrocistas profesionales que ofrecerán al público (mucho, porque este acto reúne a unas 15.000 personas) sendos espectáculos integrados, cada uno de ellos, por tres carrozas, con figurantes ataviados con arreglo al motivo de la carroza y música incorporada.

A la empresa castreña Francis 2 SL, se le ha contratado el espectáculo denominado 'Esculturas móviles' y a Carrozas QM Amigos SL, (también castreña) se le ha contratado el espectáculo 'Variedad Floral', que están integradas por seis obras. Optan a un premio simbólico de 1.000 y 500 euros para el primero y el segundo clasificado.

En la modalidad dirigida a no profesionales, que se puede entender como la tradicional de la Gala, participarán las carrozas: 'Horus, un paseo por el cielo', 'El bosque encantado' (ambas de José Antonio Salazar); 'Divinidades marinas', 'Fantasías animadas', (de A. Coral Santa María) y, del Grupo Malora, 'El hombre de La Mancha' y 'Pentagrama'. Todas proceden de Castro Urdiales, como las carrozas de la modalidad profesional y se llevarán unos premios que oscilan los 4.500 euros para la carroza ganadora y los 1.350 euros para la clasificada en sexto lugar.

Junto a las carrozas, este año también todas de Castro Urdiales, desfilan peñas, charangas y grupos de folclore que añaden color a la fiesta. / Luis Palomeque

Se mantienen los premios al mejor conjunto (300, 180 y 120 euros), para las dos categorías y la elección de la Reina y Dama de Honor. Otra novedad será que las carrozas profesionales se expondrán al público en la Avenida de España y calles adyacentes desde la noche anterior al desfile.

Este dará comienzo a las 18.00 horas del domingo 19, en las calles habituales (Avenida de España, Augusto G. Linares, General Castañeda, Escudero Espronceda y Lucio Mediavilla), con la participación de gigantes y cabezudos (estarán los trabajos realizados por los alumnos del Taller de Cabezudos del Ayuntamiento, dirigidos por Fran Querol), Banda Municipal de Música, Banda de Gaitas Cantabria, charangas Cancaneao y Los Marchosos y Charanguilar. No faltarán los grupos de folclore internacional (República de Baskortostán, de México y de Serbia), Ballet Folclórico de Madrid, danzas Virgen de la Nieves y los Picayos de Viérnoles y de Cartes.

