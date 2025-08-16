El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Torrelavega hinca el diente

Tradición y dulzura en la XI Feria del Hojaldre, en la Plaza Mayor

Laura Pérez Robledo

Laura Pérez Robledo

Torrelavega

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:41

Dos tipos de harina, sal, agua, azúcar, mantequilla y levadura. Ingredientes simples y cotidianos, fáciles de encontrar en la cocina durante una tarde de verano, ... pero cuya mezcla da como resultado uno de los manjares más característicos de la ciudad de Torrelavega: el hojaldre. Aunque su éxito no se basa solo en la calidad de las materias primas, también influyen la maña y el amor por lo que se hace, así como la tradición y las recetas secretas que se transmiten de generación en generación. El hojaldre es a Torrelavega lo que los vinos son a La Rioja: si se piensa en uno, se piensa en el otro. Y no sin motivo. Ayer, durante la inauguración de la XI Feria del Hojaldre, quedó claro que tanto lugareños como turistas son incapaces de resistirse al dulce olor de los postres, más aún si proceden de la Confitería Santos o de la Hojaldrería de las Carmelitas.

